Президент заслушал доклад губернатора Витебской области

Развитие регионов, ход посевной, и в целом ситуация в сельском хозяйстве, а также кадровая политика. В графике Президента 8 апреля – доклады руководителей трех областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О посевной кампании и ее особенностях с учетом климатических условий, характерных для самого северного региона страны – доложил губернатор Витебской области. К настоящему времени засеяно 40 % площадей. В приоритете – кукуруза и люцерна. Под них в этом сезоне отвели площади больше обычного.

Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Мы приняли решение о строительстве более 150 единиц. Сегодня уже по 70 профилакториям залиты фундаменты, часть из них уже построена. Порядка 70 единиц из этого количества – это для телят до двух месяцев. Мы выбрали ряд проектов, эти проекты разные по стоимости, но мы хотим выбрать оптимальный из них вариант, который будет включать значительное количество дерева, которое уже подготовлено в наших хозяйствах.

Также Витебск отчитывался о техническом перевооружении: всего отремонтировано более 300 единиц тракторов и посевных агрегатов. Также в поля в 2026 году выйдут новые питерские «кировцы» с минской начинкой.

Александр Рогожник:

В этом году при поддержке правительства и, безусловно, Президента, мы закупаем только на МТЗ порядка 150 энергонасыщенных тракторов. Приняли решение о закупке 47 единиц тракторов Петербургского тракторного завода. Петербургский трактор – это не просто трактор. Этот трактор наполовину состоящий из нашей белорусской комплектации. Сегодня белорусские предприятия поставляют все, начиная от стекол, электроники, шин, гидравлики и всего остального на этот трактор. Это сотрудничество, на мой взгляд, носит взаимовыгодный характер.