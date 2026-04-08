Эта женщина легко управляется с раскаленным металлом! Белоруска-кузнец рассказала о своей работе

Скорость, накал, точность. Сочетание, которое требует стальных нервов и ювелирной руки. На Столбцовском филиале Минского моторного завода из тысячи сотрудников почти половина – прекрасный пол, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это токари, слесари и фрезеровщицы. Одна из них – кузнец-штамповщик Ольга Павлюченко.

Ольга Павлюченко, кузнец-штамповщик филиала ОАО «УКХ «Минский моторный завод»:

Стаж у меня уже 31 год. Я в 1995 году пришла на завод. Закончила колледж связи, служила в армии два года. И потом, как приехала к родителям, завод только начинал еще существовать. Как пришла, так и осталась. Коллектив хороший. Все девчонки такие хорошие. Уже как-то и не хотелось никуда.

Навыков не было никаких. У меня специальности разные, все почти есть. И шлифовка, и накатка. Мы здесь учились. Были старшие, помогали. Было страшно, как заходишь в цех, шум этот. Потом привыкаешь ко всему.