Пустовой: в Вашингтоне и Париже нет такой воды, как у минчан

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы очень много говорим о космосе, спутниках, о полетах, атомных станциях. А этот проект сравним с тем, но еще важнее для минчан.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Время восхищения плодами пафосной цивилизации пластика уходит в прошлое. Мы стремимся к связи 4G, гоняемся за производительными флагманами из мира гаджетов, превращаем свои дома в умные локации, утрачивая базовые ценности, и благами цивилизации искусственного интеллекта замещаем дары Земли. Так в большинстве стран мира. В Беларуси смогли сохранить гармонию в пропорциях технологичность – природа. И саму гармонию с природой. У жителей Минска есть такой Wi-Fi, как у населения Вашингтона и Парижа, но у них нет такой воды, как у минчан. А вскоре дефицит воды станет очередным триггером геополитических конфликтов.

Евгений Пустовой:

То, чего нет нигде, и белорусы, похоже, глубже начинают осознавать всю силу нашей страны. И дело ведь не в качестве воды из подземных источников, а в глубинной консолидации вокруг смыслов, символов и персон.

Александр Лукашенко:

Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится. Мы сбережем свою страну.

Евгений Пустовой:

Беларусь – была, есть и будет страной чистоты. Все начинается с порядка вокруг. Даже материалисты подчеркивали бытие, формируя сознание. Вот поэтому и этот год – Год благоустройства. А это и есть отражение нашей модели цивилизации. Может, не все ее оценили. Но со стороны виднее. Что нам белорусам дано.

Пока страны Европы милитаризируются, а Америка Трампа превращается в классическое националистическое государство, мы занимаемся самым созидательным трудом – выдергиваем засохшие тернии из родной земли. Мы страна чистой воды и смыслов, качественного продовольствия и жизни. А вот где мы отмечали все праздники – в замках и дворцах. Приемы и балы. Церемонии и поздравления. Потому что Беларусь – это не страна для замков и дворцов, а страна для людей.