Какой день в феврале даст прогноз на всю весну? Народные приметы, в которые верили наши предки

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 февраля – Агафий-полухлебник. Крестьян заботило, сколько снега на полях – хватит ли его, чтобы напоить землю, рассказали в программе « Плюс-минус » . «Снег глубок – хлеб хорош», – говорили по этому поводу. Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель.

6 февраля – Аксиньин день, Ксения-полузимница. К этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму – к весне мужику тяжелее». Аксиньин день называли также весноуказчиком. Считалось, что погода этого дня соответствовала погоде всей весны.

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7 февраля – Григорьев день, Григорий-весноуказатель. Этот день один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы.

8 февраля – Федор-поминальник. Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно – тихие снегопады.