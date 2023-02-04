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«Второй после Евразии материк на планете. Более 1,5 млрд – население». Почему Беларуси так важно сотрудничать с Африкой?

04 февраля 2023 17:36
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Время авторской журналистики. «Политика без галстуков и купюр» от Евгения Пустового в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Второй после Евразии материк на планете. Более 1,5 млрд – население». Почему Беларуси так важно сотрудничать с Африкой?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Кивая на санкции дряхлеющей Европы (потому что реально вымирает), кто-то что-то говорил о легитимности, нелегитимности белорусской власти. Пускай Старый Свет хоронит своих мертвецов, заворачивая их в ЛГБТ-пелену. А сила – в Азии и Африке. Всего пять посольств на 51 страну Африки. Похоже, в МИДе пора делать отдельное управление по Африке. Может быть, даже и главное. Подробности.

«Второй после Евразии материк на планете. Более 1,5 млрд – население». Почему Беларуси так важно сотрудничать с Африкой?-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Африка – второй после Евразии материк на планете. Более полутора миллиардов население. Ряд стран этого региона очень динамично развивается. Согласно прогнозам демографического роста, быстрее всего численность населения будет расти именно в Африке. Причем доля молодежи в составе населения достигнет к 2050 году порядка 60 %. И все эти молодые люди нуждаются в питании, образовании, работе, жилье и здравоохранении. И, разумеется, правительства африканских стран будут делать все для того, чтобы удовлетворить эти основные социально-экономические потребности, а у нас достаточно компетенций, чтобы найти точки соприкосновения в этих сферах и выстроить сотрудничество.

В Зимбабве поставят более 4 тыс. единиц белорусской техники. Глава МИД поделился подробностями сделок.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Сергей Алейник # Фотофакт

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