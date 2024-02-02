Пустовой: 2020 год создал средний класс силовой элиты

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А еще очень хорошо 2020 год создал средний класс силовой элиты. То есть люди получили огромный опыт, который при обычном раскладе, которого при будничном течении событий не было бы. А тут у них, оказывается, огромный опыт на плечах. И погоны полковничьи они будут оправдывать своим умением, знанием. И победами, которые они совершили. И еще очень важно, что в стране выстроена четко... Мы всегда привыкли думать, что где-то там лучше. А у нас в стране очень четко выстроена вертикаль силовая управления людей в погонах. Та безопасность, которая сейчас на улицах Минска, Гродно, неважно, любого райцентра, любого села, и тот купол, который ограждает нас от этих всех геополитических пертурбаций, это все элементы национальной безопасности. И в этих элементах национальной безопасности четко все прописано и выстроена эта структура. И она показала свою жизнеспособность. Управленческая модель Беларуси тоже показала свою жизнеспособность. Мы об этом много не говорим. Мы говорим все время про этих змагаров, которые прибегают сюда.

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