«Возраст женщины имеет принципиальное значение». Почему дети с синдромом Дауна стали рождаться чаще?
Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя»:
Это, конечно, болезнь. Это случайность. Эта лишняя хромосома приходит из половой клетки. Это половая клетка женщины, именно поэтому возраст женщины имеет принципиальное значение. Рожать, конечно, нужно рано. Такие случайные, неправильные расхождения во время деления половой клетки есть у всех абсолютно женщин. Но чем старше женщина, тем это неправильное расхождение все чаще.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Бывает такое, что кто-то родил в незрелом возрасте, рано, и ребенок получился с такой особенностью?
Оксана Прибушеня:
Конечно. Например частота рождения ребенка с синдромом Дауна в 20 лет – 1 на 1 700. Каждая 1 700-я 20-летняя женщина будет иметь ребенка с синдромом Дауна.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В каком возрасте уже чаще встречается?
Оксана Прибушеня:
В 35 лет – 1 на 360, в 43 – один на 27. То есть каждый год жизни женщины очень серьезный вносит вклад. Женщины сейчас в репродуктивной популяции у нас, как в любой европейской стране, все больше возрастных. В Республике Беларусь 35 лет и старше – это каждая пятая женщина, 20 %. Естественно, потенциально зачатий детей с синдромом Дауна больше. Поэтому государство прикладывает каждый год все больше усилий для того, чтобы частоту в родзале не увеличивать. То есть мы больше прилагаем усилий. Существуют скринирующие программы, которые очень успешно работают в Республике Беларусь. Надо сказать, что эффективность выявления синдрома Дауна у нас самая высокая на территории бывшего Советского Союза или СНГ, мы несравнимо лучше работаем.
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