Яна Макрецкая стала бронзовым призёром международного турнира по дзюдо в Красноярске

Белоруска Яна Макрецкая стала призером одного из этапов серии международных соревнований по дзюдо в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за бронзу на татами вышли две представительницы нашей страны – Яна Макрецкая и Полина Слесаренко. Обе они не добрались до финала, Макрецкая оступилась на стадии 1/4, а Слесаренко – в полуфинале. В схватке за 3-е место победу одержала Яна Макрецкая. Соревнования продолжаются. Всего в стартах принимают участие около 250 дзюдоистов из 18 стран.