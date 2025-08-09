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Яна Макрецкая стала бронзовым призёром международного турнира по дзюдо в Красноярске

09 августа 2025 12:06
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Белоруска Яна Макрецкая стала призером одного из этапов серии международных соревнований по дзюдо в Красноярске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке за бронзу на татами вышли две представительницы нашей страны – Яна Макрецкая и Полина Слесаренко. Обе они не добрались до финала, Макрецкая оступилась на стадии 1/4, а Слесаренко – в полуфинале. В схватке за 3-е место победу одержала Яна Макрецкая. Соревнования продолжаются. Всего в стартах принимают участие около 250 дзюдоистов из 18 стран.

# Дзюдо

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