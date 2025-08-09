Чем опасен невылеченный хронический ринит – рассказал врач медцентра «Нордин»

Постоянные ощущения заложенности носа и чиханья, которые сопровождают день за днем, мешая сосредоточиться на работе, отдыхе или простых бытовых вопросах. Все это – признаки хронического ринита.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Хронический ринит – это заболевание хронической природы полости носа, которое сопровождается стойким затруднением носового дыхания, что, в свою очередь, приводит к значимому ухудшению жизни и качества жизни пациентов. Может встречаться как у взрослых, так и у детей. По природе различают воспалительные процессы полости носа, которые могут приводить к затруднению носового дыхания, бактериально-вирусно-грибковую природу, также злоупотребление различными препаратами либо просто употребление препаратов, которые также могут влиять на качество носового дыхания.

Главная особенность этого недуга – продолжительность. Такое состояние может длиться годами. Одной из главных причин хронического ринита считается аллергическая реакция. Возникает она в ответ на воздействие аллергенов, таких как пыльца растений, пылевые клещи, шерсть домашних животных или плесень. Такой ринит может быть сезонным, например, при цветении растений, или круглогодичным, что значительно усложняет жизнь пациента. Анатолий Минич:

Практически все болеют простудными заболеваниями. Как результат, присоединяется насморк. Иногда из-за его неполного или не совсем адекватного лечения он может хронизироваться. И пациенты с такими заболеваниями приходят достаточно часто. Иногда их беспокоит несколько месяцев насморк, иногда несколько лет. Кроме затруднения носового дыхания, данное заболевание может сопровождаться частыми головными болями. Нарушение дыхания может приводить к патологии других органов и систем, в частности сердечно-сосудистой, дыхательной. Страдает качество сна, может присоединяться храп. В целом, казалось бы, маленькая проблема может нанести достаточно большие риски.

Для уточнения причины хронического ринита ЛОР-врач может назначить рентгенографию или компьютерную томографию придаточных пазух носа. В некоторых случаях проводит аллергопробы, что помогает определить аллергическую природу заболевания. Анатолий Минич:

Если проблема связана, допустим, с полипозными процессами в полости носа или с длительно протекающим хроническим воспалительным процессом, синуситом различным. Эту проблему, безусловно, можно решить на приеме у ЛОР-врача. Также во время диагностики могут выявиться вазомоторный ринит, смещение носовой перегородки, другие особенности анатомического строения полости носа, которые могут приводить к затруднению носового дыхания. Эти все проблемы можно решать как медикаментозно, так и хирургически.

Регулярная гигиена носа с использованием специальных растворов помогает удалить пыль и аллергены, а правильный микроклимат в доме снижает риск обострения. Важно помнить, что хронический ринит может привести к осложнениям, таким как синусит, снижение обоняния и даже нарушение слуха, поэтому лучше не запускать его и вовремя обращаться к специалисту.

Анатолий Минич:

Медикаментозное лечение любого хронического процесса полости носа начинается с того, что определяется его причина. Если она воспалительного характера, то бишь грибковая, бактериальная, вирусная – не суть. Выявляется возбудитель и подбирается для него адекватное лечение. Чаще всего для этого требуются посевы из полости носа, дополнительные методы исследования, такие как рентген или КТ околоносовых синусов. И санируется полость носа, санируется возбудитель, и вы можете спокойненько дышать.