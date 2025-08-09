В Минске стартовал культурно-образовательный проект «Познай творческую Беларусь»

Уникальная возможность пообщаться с артистами, писателями, художниками и другими представителями творческой интеллигенции. Молодежный совет при Совете Республики Национального собрания в новом формате открывает мир искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сегодня, 9 августа, стартовал масштабный культурно-образовательный проект. Звездными гостями первого мероприятия стала группа Aura. Прежде чем состоялся концерт с ее участием, солисты рассказали об истории создания дуэта, о том как готовятся к публичным выступлениям и реагируют на хейт, в чем находить вдохновение и для чего необходимо беречь семейные ценности.

Марья Матюк: Меня, как выпускницу 8-го набора «Команды будущего» сегодня пригласили принять участие в проекте «Познай творческую Беларусь». Приехали сегодня много людей, приятно видеть знакомые лица, новые проекты. Это всегда очень интересно и увлекательно.

Сергей Милевский: Решил принять участие, потому что выпускник 4 набора лидерской платформы «Команды будущего». Один из победителей. Это связи, и всегда приятно видеть старых друзей. Ведь человека определяет его окружение. А когда тебя окружают талантливые люди, волей-неволей ты сам набираешься от них чего-то хорошего и учишься, где грамотно применять этот опыт.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

Это в целом площадка, которая будет популяризировать белорусское творчество, рассказывать в таком простом человеческом языке о жизни наших белорусских артистов, писателей, художников. Ну и где-то давать интересные и полезные советы нашей молодежи, которые, безусловно, их вдохновят на созидательную работу во благо нашей страны.

Подобные встречи планируют проводить раз в месяц, причем не только в столице. Форматы будут самые разные: открытые диалоги, мастер-классы, тематические уроки и викторины. В перспективе – выход на международную арену. Участниками встреч станут зарубежные деятели культуры.