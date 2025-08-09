80 лет назад этот японский город фактически был стерт с лица земли. В Нагасаки вспоминают жертв атомной бомбардировки. В ее результате погибли от 60 до 80 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в начале церемонии к мемориалу поднесли воду в память о том, что умирающие от ожогов атомного взрыва просили пить. После этого состоялась возложение венков. Не обошлось и без громких речей, но они скорее напоминали шепот и роптание. Ни премьер Японии, ни генсек ООН в послании, зачитанном на церемонии, не упомянули, что атомную бомбу на Нагасаки 9 августа 1945 года сбросили именно США. Подобная ситуация была несколькими днями ранее, когда вспоминали жертв американской атаки на Хиросиму. Тогда это прокомментировали в МИД Беларуси: