Избежать врождённых патологий. Можно ли при ЭКО выявить генетические заболевания эмбриона?

Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя»:

На самом деле, подход к оценке эмбриона сегодня во всем мире меняется и, можно сказать, изменился. Потому что преимплантационное тестирование, которое позволяет выявить хромосомные, какие-то моногенные болезни, если раньше применялось без показаний, то весь мир сегодня применяет только в семьях с высоким генетическим риском. Можно сделать биопсию (трофэктодерма это называется) у эмбриона, получив клетки плода. Фактически можно сделать любое молекулярное исследование, если известен ген, там их 6,5 тысячи сейчас, в зависимости от того, какая поставлена задача.

Еще раз хочу повторить: такие мероприятия не делаются в семье просто по желанию, потому что семья хочет в нашей стране, я про нашу страну говорю, а только по генетическим показаниям. Современная жизнь все больше нас ведет к тому, чтобы максимально уменьшить интервенцию на эмбрионе. Чем меньше мы что-то с ним делаем, чем меньше мы что-то делаем с половой клеткой, тем лучше. Это агрессивное вмешательство при экстракорпоральном оплодотворении уже осталось в прошлом. Я считаю, что это очень хорошо, потому что мы позволяем природе самой некоторые вещи контролировать, она все-таки умнее, чем мы.

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