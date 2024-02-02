Заключение о предрасположенности к заболеванию. Для чего делают генетический паспорт?

Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Самое прекрасное, что генетический паспорт можно сделать у нас в стране. Сколько белорусов, обладаете ли вы такой информацией, прошли уже подобную процедуру, и где ее можно сделать?

Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Генетический паспорт – это такое более популяризованное название, то есть это не то что бы паспорт. Это протестированный набор однонуклеотидных полиморфизмов, то есть набор генов протестированных и заключение о предрасположенности к какому-либо заболеванию. В нашей лаборатории в конце 2024 года мы ожидаем 25-тысячного уже клиента, который будет обладателем этого паспорта. Как всегда юбилейным клиентам устраиваем какие-нибудь подарки, скидки. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

На каждые 5 тысяч вы делаете? Максим Амельянович:

Да, на каждые 5 тысяч. Алеся Лакина:

На 30 тысяч меня пригласите. Максим Амельянович:

25 тысяч в конце 2024 года будет.