Заключение о предрасположенности к заболеванию. Для чего делают генетический паспорт?
Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Самое прекрасное, что генетический паспорт можно сделать у нас в стране. Сколько белорусов, обладаете ли вы такой информацией, прошли уже подобную процедуру, и где ее можно сделать?
Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Генетический паспорт – это такое более популяризованное название, то есть это не то что бы паспорт. Это протестированный набор однонуклеотидных полиморфизмов, то есть набор генов протестированных и заключение о предрасположенности к какому-либо заболеванию. В нашей лаборатории в конце 2024 года мы ожидаем 25-тысячного уже клиента, который будет обладателем этого паспорта. Как всегда юбилейным клиентам устраиваем какие-нибудь подарки, скидки.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
На каждые 5 тысяч вы делаете?
Максим Амельянович:
Да, на каждые 5 тысяч.
Алеся Лакина:
На 30 тысяч меня пригласите.
Максим Амельянович:
25 тысяч в конце 2024 года будет.
Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя»:
Генетический паспорт не решает вопрос больного потомства – это надо хорошо понимать, чтобы здесь не было перекрестных слов. Он определяет предрасположенность к некоторым видам болезней, но ни в коем случае не говорит о тех мутациях, которые вызывают генетические заболевания у детей. Тому, кто придет 25-тысячным, прогнозу его потомства это вряд ли поможет.
Максим Амельянович:
Естественно.
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