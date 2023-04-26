Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?
Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:
Общественное объединение, называется оно не очень корректно – «Без соплей», в которое объединились мужчины, которые испытали агрессию относительно своих жен.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть их жены били?
Татьяна Пластинина:
Да, которые объединились для того, чтобы сегодня иметь возможность общаться с детьми, сохранить эти детско-родительские отношения. Я с ними общалась.
Наталья Надольская:
Мне кажется, когда жена бьет мужа сковородкой – это как-то заслужил.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ладно, это простительно.
Наталья Надольская:
Если уже муж бьет жену сковородкой – это, извините, есть вопросы.
Надежда Синкевич, заместитель директора центра социального обслуживания населения Минского района:
Чисто психологическое какое-то давление, не обязательно бить, правильно?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Да.
Татьяна Пластинина:
Не забудьте, что женщина не сильнее, она выносливее. Мужчина сильнее, но менее вынослив. Поэтому варианты: женщина не терпит, а мужчина терпит и не выносит.
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