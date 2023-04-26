Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?

Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:

Общественное объединение, называется оно не очень корректно – «Без соплей», в которое объединились мужчины, которые испытали агрессию относительно своих жен.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть их жены били?

Татьяна Пластинина:

Да, которые объединились для того, чтобы сегодня иметь возможность общаться с детьми, сохранить эти детско-родительские отношения. Я с ними общалась.