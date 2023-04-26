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Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?

26 апреля 2023 19:50
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Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?-1

Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:
Общественное объединение, называется оно не очень корректно – «Без соплей», в которое объединились мужчины, которые испытали агрессию относительно своих жен. 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть их жены били? 

Татьяна Пластинина:
Да, которые объединились для того, чтобы сегодня иметь возможность общаться с детьми, сохранить эти детско-родительские отношения. Я с ними общалась. 

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?-4

Наталья Надольская:
Мне кажется, когда жена бьет мужа сковородкой – это как-то заслужил. 

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Ладно, это простительно. 

Наталья Надольская:
Если уже муж бьет жену сковородкой – это, извините, есть вопросы. 

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?-7

Надежда Синкевич, заместитель директора центра социального обслуживания населения Минского района:
Чисто психологическое какое-то давление, не обязательно бить, правильно? 

Психологическое давление. Как мужчины справляются с домашним насилием?-10

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Да. 

Татьяна Пластинина:
Не забудьте, что женщина не сильнее, она выносливее. Мужчина сильнее, но менее вынослив. Поэтому варианты: женщина не терпит, а мужчина терпит и не выносит. 

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# Насилие # общество # Татьяна Пластинина # Наталья Надольская # Ольга Шерснёва # Надежда Синкевич # Надежда Цыркун # Фотофакт

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