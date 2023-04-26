«Социально опасное положение». Могут ли забрать детей у матери, которая подверглась домашнему насилию?

Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Часто женщина боится обращаться в правоохранительные органы по поводу домашнего насилия, потому что это говорит о семейном неблагополучии. Что самое страшное, есть риск потерять детей. Причем большинство обидчиков как раз этим шантажируют женщину. Она отчаянно беспокоится за судьбу детей, гораздо больше, чем за свою, и молчит. Наталья, это правда, что такую семью, где установлен факт домашнего насилия, могут поставить на учет? Эти страхи женщины обоснованы?

Наталья Шишковская, сотрудник МВД:

Да, они обоснованы, потому что ставят такую семью на учет. Приходит служба ИДН – это где есть детки несовершеннолетние. То есть в какой атмосфере они живут с родителями. Это участковый опрос соседей. Как бы контролируется, чтобы такого больше не повторилось. Наталья Надольская:

Давайте расскажем нашим телезрительницам, которые, возможно, подвергаются домашнему насилию, что это нестрашно, если их семья будет поставлена на учет как в социально опасном положении.