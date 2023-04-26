Муж одумается и исправится. Почему женщины терпят домашнее насилие?

Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

К сожалению, многие из жертв домашнего насилия терпеливо сносят побои, стыдясь предать эти факты огласке. Некоторые наивно думают, что муж одумается, а возможно, исправится. Таких попыток исправить положение может быть сотни. Татьяна, можно ли перевоспитать агрессора?

Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:

Можно при одном условии. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Уйти от него? Татьяна Пластинина:

Нет, если он этого захочет.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Тут есть вторичные выгоды и смена позиций. Она его простит, как только он пришел с букетом, плачет и говорит: «Виноват». Татьяна Пластинина:

Это не перевоспитание однозначно. Надежда Цыркун:

Она говорит: «Ладно, ради детей я тебя прощаю». Они поменяли позиции, она получила над ним кратковременную власть и контроль за поведением. В этот момент она осуществляет психологическое насилие. Их связь продолжается, потом нарастает напряжение, опять взрыв, и они ходят по этому кругу. Но в ней есть вторичная выгода – это чувство величайшего счастья, когда есть мгновение: он пришел, она простила, обнялись. Ради этого мгновения многие сохраняют отношения, но не признаются, а потом жалуются. Наталья Надольская:

Вы описываете типичные созависимые отношения двух невротиков. Надежда Цыркун:

Почему невротиков уже сразу?

Надежда Синкевич, заместитель директора центра социального обслуживания населения Минского района:

Конфетно-букетный период у них. Надежда Цыркун:

Конфетно-букетный – это совершенно точно. Потом, когда привлекают общественность туда, ИДН и образование – все пришли для чего? Для того, чтобы мне мой ресурс увеличить. Всегда говорят: «Вы ему объясните». Даже когда его милиция забирает, наряд приехал, забрали, но она приходит и говорит: «Отдайте мне его назад. Он когда трезвый, копейку приносит – вообще хороший. Вообще, сильно били. Вы его били, сейчас на вас напишу». Эта смена позиций происходит, и в этот момент она обладает полнотой власти.