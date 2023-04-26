Муж одумается и исправится. Почему женщины терпят домашнее насилие?
Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
К сожалению, многие из жертв домашнего насилия терпеливо сносят побои, стыдясь предать эти факты огласке. Некоторые наивно думают, что муж одумается, а возможно, исправится. Таких попыток исправить положение может быть сотни. Татьяна, можно ли перевоспитать агрессора?
Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:
Можно при одном условии.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Уйти от него?
Татьяна Пластинина:
Нет, если он этого захочет.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Тут есть вторичные выгоды и смена позиций. Она его простит, как только он пришел с букетом, плачет и говорит: «Виноват».
Татьяна Пластинина:
Это не перевоспитание однозначно.
Надежда Цыркун:
Она говорит: «Ладно, ради детей я тебя прощаю». Они поменяли позиции, она получила над ним кратковременную власть и контроль за поведением. В этот момент она осуществляет психологическое насилие. Их связь продолжается, потом нарастает напряжение, опять взрыв, и они ходят по этому кругу. Но в ней есть вторичная выгода – это чувство величайшего счастья, когда есть мгновение: он пришел, она простила, обнялись. Ради этого мгновения многие сохраняют отношения, но не признаются, а потом жалуются.
Наталья Надольская:
Вы описываете типичные созависимые отношения двух невротиков.
Надежда Цыркун:
Почему невротиков уже сразу?
Надежда Синкевич, заместитель директора центра социального обслуживания населения Минского района:
Конфетно-букетный период у них.
Надежда Цыркун:
Конфетно-букетный – это совершенно точно. Потом, когда привлекают общественность туда, ИДН и образование – все пришли для чего? Для того, чтобы мне мой ресурс увеличить. Всегда говорят: «Вы ему объясните». Даже когда его милиция забирает, наряд приехал, забрали, но она приходит и говорит: «Отдайте мне его назад. Он когда трезвый, копейку приносит – вообще хороший. Вообще, сильно били. Вы его били, сейчас на вас напишу». Эта смена позиций происходит, и в этот момент она обладает полнотой власти.
Денис Северов, магистр психологии:
Действительно, люди часто заигрываются в этих сценариях, отыгрывают роль жертвы, агрессора, спасателя снова и снова, наполняя свою жизнь мнимыми эмоциями. Но на деле это лишь переход из одной роли в другую без какого-либо конструктивного смысла и положительного результата.
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