Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии

Очередной абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время чемпионата мира по хоккею в Риге будет равнозначен флагу Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава рижского оргкомитета. Сама же сборная не будет принимать участие.

Напомним, команду Беларуси и России отстранили от международных соревнований. Проносить и вывешивать флаги двух стран запрещено. К слову, под санкции попали и «свои». На чемпионат не приглашен почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, ранее получивший российское гражданство.

Андрей Лазуткин, политолог:

Два года назад уже проводили чемпионат в Латвии, и тогда наш флаг был не просто запрещен, они его сняли с флагштока и заменили бело-красно-белым. Кто этим занимался тогда? Там были на месте министр иностранных дел, был мэр Риги.

И еще был сотрудник американского посольства – вот он на фотографии. И руководил процессом как раз он. То есть получается, что клерк (на самом деле это даже не посол, а сотрудник какого-то центра по связям с общественностью) руководит министром иностранных дел и мэром города, самоуправление, которое якобы избирается. И вот они вместе снимали наш белорусский флаг. То есть все такого рода акции, они информационные. И они спланированы, опять же, американским посольством Латвии, потому что есть оргкомитет латышский, который отвечает за организацию всего мероприятия. И для них это такая ситуация, чтобы еще раз показать, что, смотрите, ваши режимы нелегитимные, российский и белорусский, мы вас не поддерживаем, мы вас не знаем, поэтому ваши флаги запрещены.