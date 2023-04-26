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Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии

26 апреля 2023 19:42
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Очередной абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время чемпионата мира по хоккею в Риге будет равнозначен флагу Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава рижского оргкомитета. Сама же сборная не будет принимать участие.

Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии-1

Напомним, команду Беларуси и России отстранили от международных соревнований. Проносить и вывешивать флаги двух стран запрещено. К слову, под санкции попали и «свои». На чемпионат не приглашен почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, ранее получивший российское гражданство.

Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии-4

Андрей Лазуткин, политолог:
Два года назад уже проводили чемпионат в Латвии, и тогда наш флаг был не просто запрещен, они его сняли с флагштока и заменили бело-красно-белым. Кто этим занимался тогда? Там были на месте министр иностранных дел, был мэр Риги.

Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии-7

И еще был сотрудник американского посольства – вот он на фотографии. И руководил процессом как раз он. То есть получается, что клерк (на самом деле это даже не посол, а сотрудник какого-то центра по связям с общественностью) руководит министром иностранных дел и мэром города, самоуправление, которое якобы избирается. И вот они вместе снимали наш белорусский флаг. То есть все такого рода акции, они информационные. И они спланированы, опять же, американским посольством Латвии, потому что есть оргкомитет латышский, который отвечает за организацию всего мероприятия. И для них это такая ситуация, чтобы еще раз показать, что, смотрите, ваши режимы нелегитимные, российский и белорусский, мы вас не поддерживаем, мы вас не знаем, поэтому ваши флаги запрещены.

Абсурд на спортивной арене. Флаг Украины во время ЧМ по хоккею будет равнозначен флагу Латвии-10

Ограничения коснулись и Казахстана. Из-за чемпионата мира в Риге сборной страны пришлось сменить главного тренера. До апреля команду возглавлял белорус Андрей Скабелка, однако ему не дали визу для въезда в Латвию. Были уволены и его помощники – граждане России.

# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Рене Фазель # Андрей Скабелка # Фотофакт

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