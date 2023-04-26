«Дежурный чемоданчик держим у соседей». Как защититься от домашнего насилия?
Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Многие женщины думают, что он вообще прибьет ее и детей, если она хотя бы посмеет кому-то рассказать либо вообще уйти из дома.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Многие же так запугивают.
Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:
На этот момент у нас есть очень много разных вариантов. Вариант первый – та же кризисная комната, которая никому не известна. Второй вариант – привлечение милиции, которая сегодня контролирует. Приказано ему предписанием, не приближаться ближе, чем на три километра к этому дому, ребенку, семье. Сегодня, если женщина сама соблюдает эту позицию, то ничего с ней не происходит абсолютно.
Ольга Шерснева:
Если женщина напишет заявление в милицию, какое-то время до рассмотрения этого дела ей придется жить с этим человеком.
Татьяна Пластинина:
Нет, она уходит. Мы по этому поводу учим женщин следующим вещам.
Ольга Шерснева:
Уходит куда?
Надежда Синкевич, заместитель директора центра социального обслуживания населения Минского района:
Временный приют.
Татьяна Пластинина:
Дежурный чемоданчик держим у соседей – это документы. Все документы свои и детские, которые ей нужны. Случается ситуация конфликта физического, любого другого, женщина пулей вылетает из квартиры и бежит. Куда? Первый вариант – если соседи могут помочь в этом вопросе, туда бежит и вызывает милицию. Второй вариант – бежит на улицу для того, чтобы призвать свидетелей. Я всегда говорю, что когда говорят: помогите – это неправильно. А попробуйте крикнуть: пожар – тут же колоссальное количество найдется, как наблюдателей, так всего остального.
«Социально опасное положение». Могут ли забрать детей у матери, которая подверглась домашнему насилию – подробнее здесь.