«Дежурный чемоданчик держим у соседей». Как защититься от домашнего насилия?

Бьет – значит любит. Этой фразой частенько оправдывают дебоширов. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения говорят о том, что каждая третья женщина в мире на протяжении жизни подвергалась насилию со стороны партнера. К сожалению, наша страна тоже в списке печальной статистики. О том, почему женщины позволяют издеваться над собой или терпят тиранов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Многие женщины думают, что он вообще прибьет ее и детей, если она хотя бы посмеет кому-то рассказать либо вообще уйти из дома. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Многие же так запугивают.

Татьяна Пластинина, школьный психолог, считает, что каждый насильник – бывшая жертва:

На этот момент у нас есть очень много разных вариантов. Вариант первый – та же кризисная комната, которая никому не известна. Второй вариант – привлечение милиции, которая сегодня контролирует. Приказано ему предписанием, не приближаться ближе, чем на три километра к этому дому, ребенку, семье. Сегодня, если женщина сама соблюдает эту позицию, то ничего с ней не происходит абсолютно. Ольга Шерснева:

Если женщина напишет заявление в милицию, какое-то время до рассмотрения этого дела ей придется жить с этим человеком. Татьяна Пластинина:

Нет, она уходит. Мы по этому поводу учим женщин следующим вещам. Ольга Шерснева:

Уходит куда?