«Истощение нервной системы». Считают ли болезнью синдром эмоционального выгорания?

Усталость, нервное истощение и потеря интереса к привычным делам – это спутники ежедневных перегрузок на работе и стресса. Эмоциональное выгорание – бич последних лет, с которым каждый сталкивался хотя бы раз в жизни. О том, как быстро справиться с недугом и восстановить силы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Да, это может быть болезнью, но тогда надо уже обращаться не к психологам, а к невропатологу хотя бы и психиатру. Там уже будут ставить диагноз и лечить. Поэтому каждый человек, который говорит: «Я эмоционально выгорел» – понимает, что ему к психиатру.

Алеся Лакина:

Что такое эмоциональное выгорание? Что это за такая болезнь?

Надежда Цыркун:

Это, по сути дела, бытовое название для многих, потому что, надо сказать, либо это невроз. Истощение нервной системы – это невроз, нарушение торможения, возбуждения в коре головного мозга. Когда, например, ложишься спать, не можешь уснуть, утром не можешь проснуться – такая разбалансировка. Если идти дальше, почему к психиатру – потому что лекарства нужны, а психолог работает с состояниями. Стресс, там есть такая стадия – либо ты адаптировался при всяких нагрузках, а мы можем адаптироваться к увеличивающимся нагрузкам и формировать у себя то, что называется жизнестойкость. Пожалуйста, каждый делает выбор – либо ты жизнестойкий, либо к психиатру. У нас такой выбор хороший.