Азарёнок: что думает террорюга, когда идёт убивать? Что он выживет. Пленных не брать – сказал главнокомандующий!

Когда против страны развернут массовый террор, ответ должен быть адекватным и жестким. После того как белорусское государство протянуло оппонентам руку помощи и социализации, враги ответили терактами. Что это означает для нас сейчас и почему отныне пленных не берем? Григорий Азаренок и внеплановая рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что ж, ничто не ново под луной. По мере побед социализма обостряется классовая борьба. Считайте, уроды, что вы совершили убийство Кирова. Что будет дальше – холкой уже чувствуете. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Против Беларуси развернут массовый террор. Бешеные собаки рыщут по нашей земле, с их клыков капает вонючая пена, они хотят убивать, взрывать, травить, брать заложников, пытать и мучить. Вы думаете, что нас запугаете. Нет. В ответ будет то, чего вы даже не ожидаете. На вас обрушится огненный вал, вам конец, упыри.

Что думает подлый террорюга, когда идет убивать? Что он выживет. Что возьмут в плен. Что жалкая душонка будет продолжать существовать в этом мире. Что будет жрать на казенных, а там, глядишь, и наши придут. Только хрен вы угадали.

Константин Бычек, заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси:

В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь все участники организованной группы независимо от их роли в совершенном преступлении признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса – «Акт терроризма, совершенный организованной группой». Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни. Слышали? Звучит красиво и четко. Я скажу проще. Сдохните. Сдохните без покаяния. И без могилы. Рано утром лязгнет затвор, прозвучит команда «на выход». Выведут. Поставят. Выстрел. 9 граммов летят быстро. Все. Все закончилось. Родственников не оповещают. Тела нет. Есть и второй вариант. Это если вы вздумаете сопротивляться при задержании. В таком случае – все быстрее. Уничтожат там. Пулей, гранатой, очередью. Без сопливых. В плен не берем. Сказано четко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Их попытки сегодня дестабилизировать военным образом и через теракты наши страну ни к чему не приведут. Мы прекрасно понимаем, что это не последняя попытка устроить здесь казус белли (повод для начала войны), спровоцировать и втянуть нас неизвестно куда. Но и свои риски они пусть хорошенько просчитывают. По Гродно вы заметили: в плен никого не берем. Ведь это кем надо быть, чтобы на той земле, которая тебя взрастила, которая тебя кормила, которая тебя в жизнь подняла – кем надо быть, каким подлым животным, чтобы здесь поднять руку на своих людей. Отребье. Жалкое отребье. Других слов нет. Лукашенко рассказал, что в Беларуси задержали пособников террориста, выполнявшего задания СБУ.

Теперь к воскресному подлому убийству. Вот она, жалкая мразь, которая принесла бюст со взрывчаткой. Уже известно, кто был ее куратором. Наставничал Роман Попков. Либеральный журналистишка сейчас обитает в бандеростане.

Именно он ее учил, как втираться в доверие, как правильно принести, куда потом отойти. А теперь для вас, дорогие россияне, особенно из элитки. В 2020-м году у нас тут куролесили ваши знатно. Борзая Машка из «Дождя», разные навальнисты, бесполая дочь Ефремова и прочие онижедети. Был тут и этот самый Попков, тогда – «МБХ Медиа», личинка Ходорковского. 27 августа 2020 года был задержан в Минске. А помните, что тогда было в российской тусовочке. Немедленно отпустить. Россиянин, журналист, руки прочь, колхозники. С Дона выдачи нет. Как за девочку Сапегу. Ай-яй-яй, отдать. Как посмели. Светоч, журналист. Задолбали и посольства, и МИД, и МВД, ну-ка немедля отдать и с попы пылинки сдуть. Помните, было такое?

Ну, отпустили. 7 ноября был задержан снова. Получил 15 суток. Так снова заверещали в уютной ожиревшей Москве, вам невдомек было, с чем и как мы тут боремся. Под дорогие вина вы рассуждали о гуманизме. И требовали – отдавай! Ну, плюнули, опустили, выслали без права въезда на 10 лет. И как? Тины Канделаки, Тоевичи, Мамонты и прочие светочи? Может, лучше ему было бы гнить в белорусской тюрьме? Был бы жив Владлен. Довольны? Все поняли? Как холодный душик? Нормально? Зашло? Да бойца теперь не вернуть.

Но и к нам в связи с этим вопросы. Тут говорят один биндюжник, который в 20-м сначала лебезил перед Президентом и на свое шоу звал, а буквально через неделю громко нагадил на двери БТ, по учреждениям зачастил. Ходить, просить. «Что мне делать? Эти ужасные пропагандисты шагу не дают ступить, деньгу зашибить на дурных белорусах». Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться. Ну простите, простите, ну Иуда, ну давайте плюнем на народец и снова меня такого красивого простим. И главное, плевал в страну публично, а теперь – ужиком, ужиком, тихонечко, через задний проходик. Слышь, Иуда, хрен тебе. История учит, что добра вы, твари, не помните. Бить или не бить – вот вопрос современности. И мы отвечаем – бить. Бить по вашим подлым мордам. Рыбьей харей – и в навоз.