Глава СВР России заявил, что для Украины нет красных линий в вопросах обострения религиозных конфликтов
Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противостояние, выгодное Западу, продолжается. Польша с аппетитом смотрит на западные земли Украины. А сами власти Украины – с ненавистью на большую часть своего же православного народа. Причем лучшую часть. Тех, что не удалось запугать карателям из нацбатов. В канун Страстной седмицы и Воскресения Христова – главного периода года у православных – набирают обороты радикальные действия нынешних властей.
Теперь демократический режим Зеленского не только русофобский, но еще и богоборческий.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
В западных столицах понимают, отдают себе отчет в том, что в условиях краха идеологии, в условиях борьбы за новый миропорядок, каноническое православие, русское православие является тем стержнем, духовной силой, которая продолжает быть основой единства православных народов и, в частности, народов России и Беларуси. Мы видим, что Служба безопасности Украины в буквальном смысле составляет списки несогласных, нелояльных, на которых оказывается давление. И мы понимаем, что для западных столиц, для киевской власти в вопросах обострения религиозного конфликта практически нет никаких красных линий.
Экзистенциальную борьбу наши народы уже переживали. Не раз. В памяти – средина прошлого века. Сергей Нарышкин – коренной ленинградец, в блокаду потерял родного деда. Но Ленинград, как и Минск, выстоял. Снег в апреле. Растает. Распогодиться. А вот на западном геополитическом фронте пока без перемен.