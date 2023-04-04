Глава СВР России заявил, что для Украины нет красных линий в вопросах обострения религиозных конфликтов

Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние, выгодное Западу, продолжается. Польша с аппетитом смотрит на западные земли Украины. А сами власти Украины – с ненавистью на большую часть своего же православного народа. Причем лучшую часть. Тех, что не удалось запугать карателям из нацбатов. В канун Страстной седмицы и Воскресения Христова – главного периода года у православных – набирают обороты радикальные действия нынешних властей.

Теперь демократический режим Зеленского не только русофобский, но еще и богоборческий.