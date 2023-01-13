Психолог: откровения в книге Гарри не столько про обиду, сколько про дикость семьи небожителей

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Один из ведущих смыслов, вдохновляющих человека жить, – в преобразовании его персональной надежды стать тем, кем он мог бы стать. Мы не рождаемся архитекторами, известными музыкантами, успешными бизнесменами, балериной или чьей-то женой.

Теоретически все это возможно. Ведь у ребенка, пришедшего в жизнь, к чему-нибудь таланты и предпосылки есть. Они существуют в нем как возможность, но свой путь человек избирает сам. Только тогда жизнь для него наполняется уникальным смыслом. Такой вариант развивается в норме. Но есть семьи, где человек еще не родился, а к его судьбе уже приложили лекало: кем станешь, когда подрастешь, на какой девочке женишься и какие эмоции будешь чувствовать.

Принц Гарри родился в семье, где за всех все решили заранее. И ничего удивительного в его мемуарах, с позиции психологии, нет. Опыт психотерапии не даст соврать, что миллионы людей при посещении консультаций напоминают таких же тоскливых детей, кому запрещали себя выбирать, что-то хотеть и вразрез планов семьи что-нибудь чувствовать.

Алена Дзиодзина:

За исключением титула королевской семьи мы видим картину маслом: как на подбор образцовые члены семьи и условный классический Гарри, который портит весь сформированный идеальный образ.

Как раз не тем интересны его мемуары, что всю жизнь отвергаемый взрослый ребенок обиделся. А тем, что его откровения в книге развевают королевский чопорный миф, превращая годами создаваемый образ в ничто, где царская семья, что возводилась в ранг небожителей, оказалась токсично проблемной. Мирской.

Все как по Раневской. В рамках классики: про павлиний хвост и то, что под ним! А там, под красивыми перьями, эмоциональный холод отца, который был скуп на эмоции и вместо отцовской любви окружал сына своего унижением.