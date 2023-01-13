Психолог: откровения в книге Гарри не столько про обиду, сколько про дикость семьи небожителей
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Один из ведущих смыслов, вдохновляющих человека жить, – в преобразовании его персональной надежды стать тем, кем он мог бы стать. Мы не рождаемся архитекторами, известными музыкантами, успешными бизнесменами, балериной или чьей-то женой.
Теоретически все это возможно. Ведь у ребенка, пришедшего в жизнь, к чему-нибудь таланты и предпосылки есть. Они существуют в нем как возможность, но свой путь человек избирает сам. Только тогда жизнь для него наполняется уникальным смыслом. Такой вариант развивается в норме. Но есть семьи, где человек еще не родился, а к его судьбе уже приложили лекало: кем станешь, когда подрастешь, на какой девочке женишься и какие эмоции будешь чувствовать.
Принц Гарри родился в семье, где за всех все решили заранее. И ничего удивительного в его мемуарах, с позиции психологии, нет. Опыт психотерапии не даст соврать, что миллионы людей при посещении консультаций напоминают таких же тоскливых детей, кому запрещали себя выбирать, что-то хотеть и вразрез планов семьи что-нибудь чувствовать.
Алена Дзиодзина:
За исключением титула королевской семьи мы видим картину маслом: как на подбор образцовые члены семьи и условный классический Гарри, который портит весь сформированный идеальный образ.
Как раз не тем интересны его мемуары, что всю жизнь отвергаемый взрослый ребенок обиделся. А тем, что его откровения в книге развевают королевский чопорный миф, превращая годами создаваемый образ в ничто, где царская семья, что возводилась в ранг небожителей, оказалась токсично проблемной. Мирской.
Все как по Раневской. В рамках классики: про павлиний хвост и то, что под ним! А там, под красивыми перьями, эмоциональный холод отца, который был скуп на эмоции и вместо отцовской любви окружал сына своего унижением.
«Наследник» и «запасной» – в этом не было суждений, но и не было двусмысленности. Я был тенью, опорой, планом Б. Меня вызвали в этот мир, на случай если с Вилли что-нибудь случится. Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга. Все это было ясно дано мне понять с самого начала жизненного пути и впоследствии регулярно подкреплялось. Мне было 20, когда я впервые услышал историю о том, что папа якобы сказал маме в день моего рождения: «Чудесно! Теперь вы дали мне наследника и запасного – моя работа сделана. Шутка».
Алена Дзиодзина:
И, как мы видим по тексту, принца Гарри унижал не только отец, а роль человека второго плана ему отводили всю жизнь. По сути, это роль и вовсе не человека.
Психологически ребенок нуждается в любви самых родных и обычно не понимает причин, по которым его отвергают в семье. Любые попытки наладить со взрослым контакт упираются в то, что он снова отталкивает. Оттого нет ничего странного, что отношения обрастают обидой. Со временем. Закономерно, что дети, как правило, обозляются.
Дико, скорее, то, что в королевской семье не видят в людях людей, воспринимая даже друг друга в качестве функции, где в ближнем не замечают личность, где унижать кого-то становится нормой и быть услышанным членом семьи равносильно утопии.
«Запасной», «Донор органов старшему брату»… Дико расти под жестокие шутки отца «ты не принц, ты не мой» и мечтать, чтоб тебя просто обняли…Хотя бы сообщая о смерти мамы.
Алена Дзиодзина:
По словам Гарри, отец сделал это с характерным официозом, словно бы говорил не с родным, а с чужим человеком. Так же сухо он встретил сына с войны: в мемуарах принц снова говорит об объятиях. А между строк читаемо – дитя в теле взрослого парня искало любви.
С точки зрения психологии, отверженные дети нередко дают знать о себе в девиантной форме, просто чтобы их родные заметили и услышали: я в этом мире есть, и я все еще тут!. Так молодой принц ушел на войну. Есть, с одной стороны, в этом символ отчаяния донести до семьи свою детскую боль. И, что характерно чопорным семьям, там бывают «плохие» эмоции, что в отношениях выражать обычно не принято. Но всегда выходит наружу то, что годами копится. Не исключено, что эта закономерность вытолкнула принца пойти воевать, разряжая там всю обойму.
Алена Дзиодзина:
Предопределенность судьбы на роли второго плана могла принести в его жизнь и наркотики. Ведь это в семье он был не до конца принц, а созданный миф вокруг царского рода вынуждал всецело соответствовать, запрещая себе быть собой. Нередко это приводит детей и подростков к увлечению алкоголем, приему наркотиков или восторгу от перевернутого автобуса. Так порой искаженно выражают себя, когда в семье не давали взрослеть, избирая свой уникальный путь. В семье, которой нужно соответствовать.
Потому откровения в книге Гарри не столь про обиду, сколько про дикость семьи небожителей, где психологические закономерности не посчитались с их королевским статусом, обнажая мифичную жизнь напоказ.
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