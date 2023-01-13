100 лет отметила минчанка Евгения Коновалова. Ветерана поздравили с юбилеем представители власти

Новости Беларуси. В годы Великой Отечественной войны она была операционной медсестрой, в мирное время много лет отработала в 5-й городской клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 января вековой юбилей отметила минчанка Евгения Коновалова. Ее окружает большая и дружная семья: двое детей, четверо внуков и трое правнуков. В юбилейный день долгожительницу приехали поздравить многочисленные гости. В дом к ветерану постучались представители власти и общественных организаций.

Евгения Коновалова: Я настолько счастлива, я настолько рада, вы себе представить не можете. Это так здорово, что я дожила до такого момента. Было много хорошего, много тяжелого. Я такая счастливая, что вы пришли в эти дни! Пока вы ходите, пока вы поздравляете, я счастлива.

Александр Барсуков, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску: Человек прошел Великую Отечественную войну медработником, офицером. Ветеран труда, награжден многими государственными, в том числе и боевыми наградами. Ясный ум, выражает свои мысли. Она помнит все. Искренне говорит слова благодарности нашему главе государства, нашему Президенту. За то внимание, которое он уделяет нашим ветеранам.

Владимир Шибеко, первый заместитель главы администрации Заводского района:

Мы каждого ветерана поздравляем и стремимся, чтобы им было комфортно. Со стороны администрации Заводского района Минска, со стороны Мингорисполкома делается достаточно много. Ни один ветеран не остается без поддержки. Всячески и обслуживание, и помогаем. В том числе участвуют наши объединения. И молодежь подключается к этому.

Не надо забывать, что поздравления ветеран принимала в особый день. Канун Старого Нового года – финальные часы проведения в Беларуси благотворительной акции «От всей души» в поддержку пожилых. В Заводском районе, ныне родном для Евгении Коноваловой, в 2023 году 100-летие отметят еще шестеро жителей.