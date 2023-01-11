Алёна Дзиодзина: «Душа белорусов никогда не стремилась к войне, хоть мы и умеем сражаться»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Боевой дух офицера – довольно сложная и многоуровневая структура. И ощущение, что на Родине про него не забыли, становится для военного человека огромной поддержкой. Точно так же, как он всей душой непрерывно помнит про страну, без выходных, обедов и перерывов на праздники. Патриот защищает страну за идею, но и его вдохновению важен ресурс, что характерно по-человечески – ресурс внешний, чтобы поддержать его внутренний.

Душа белорусов никогда не стремилась к войне, хоть мы и умеем сражаться. Но боевой дух человека предрасположен угрозе, если в трудных условиях офицер остается совсем одинок. Объективно или по своим ощущениям – совершенно не суть. Такая в природе закономерность. И нельзя переоценить, насколько в таких случаях человека питает взаимность.

Поддержка Родины ощутима в условиях, когда приходит оттуда помощь и что-то в борьбе становится сделать проще. Боевой дух ободряется верой, что ты делаешь нечто важное и дома по-прежнему верят, что ты здесь не зря! В борьбе мелочей не бывает, и даже минимальная деталь способна спасти чью-то жизнь. Скорее всего, не одну.

Алена Дзиодзина:

Оттого по-человечески ценно, когда лидер страны об этих нюансах заботится. Это и стратегически важно, и по-людски очень трогательно. Ведь иносказательно эти нюансы кое-что говорят про страну, за которую офицеры так борются, пытаясь сохранить ее внутренний мир, где в тройке понятий «государство, забота и власть» нет ни одного третьего лишнего. Где людей не подставляют под пули, стремясь до последнего уберечь, где президент не бросает с проблемой народ, где своих не бросают в принципе. И причинам патриотизма в такой стране удивляться и в голову не приходит!