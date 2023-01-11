Алёна Дзиодзина: «Душа белорусов никогда не стремилась к войне, хоть мы и умеем сражаться»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Боевой дух офицера – довольно сложная и многоуровневая структура. И ощущение, что на Родине про него не забыли, становится для военного человека огромной поддержкой. Точно так же, как он всей душой непрерывно помнит про страну, без выходных, обедов и перерывов на праздники. Патриот защищает страну за идею, но и его вдохновению важен ресурс, что характерно по-человечески – ресурс внешний, чтобы поддержать его внутренний.
Душа белорусов никогда не стремилась к войне, хоть мы и умеем сражаться. Но боевой дух человека предрасположен угрозе, если в трудных условиях офицер остается совсем одинок. Объективно или по своим ощущениям – совершенно не суть. Такая в природе закономерность. И нельзя переоценить, насколько в таких случаях человека питает взаимность.
Поддержка Родины ощутима в условиях, когда приходит оттуда помощь и что-то в борьбе становится сделать проще. Боевой дух ободряется верой, что ты делаешь нечто важное и дома по-прежнему верят, что ты здесь не зря! В борьбе мелочей не бывает, и даже минимальная деталь способна спасти чью-то жизнь. Скорее всего, не одну.
Алена Дзиодзина:
Оттого по-человечески ценно, когда лидер страны об этих нюансах заботится. Это и стратегически важно, и по-людски очень трогательно. Ведь иносказательно эти нюансы кое-что говорят про страну, за которую офицеры так борются, пытаясь сохранить ее внутренний мир, где в тройке понятий «государство, забота и власть» нет ни одного третьего лишнего. Где людей не подставляют под пули, стремясь до последнего уберечь, где президент не бросает с проблемой народ, где своих не бросают в принципе. И причинам патриотизма в такой стране удивляться и в голову не приходит!
Будучи глубоко погружен в военный вопрос, белорусский Президент внимателен даже к деталям. Неравнодушие к ним и защитникам нашей Родины привело его на Обуз-Лесновский полигон.
«Я начал рассматривать детали: натовская, украинская, польская – но они на базе натовских ― и российская, белорусская. Те более практичные», – рассказал Александр Лукашенко, глядя на партию с модернизированными белорусским аптечками.
Их разработали у нас всего за несколько месяцев по указу главы государства. Получилось не хуже и даже лучше, чем натовская. «В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся», – пояснил Александр Лукашенко.
Алена Дзиодзина:
Осуществленные меры для безопасности на человеческом языке означают заботу. И ощущать эту поддержку в борьбе для военных бесценно. Абсолютно в каждом из смыслов. Боевой дух питаем в деталях, как и в нюансах ощутима забота. Оттого причина поездки нашего Президента не замыкалась только в аптечках. Это ощутимо в том, что ему интересен опыт, который бы подсказал, как еще возможно поддержать военных ребят.
Белорусский Президент проясняет нюансы лично, рассматривая все варианты возможного будущего. С позиций военной стратегии это логично, когда Президенту не все равно. В стране, где своих не бросают в принципе.
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