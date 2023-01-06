«Белорус был всегда сердоболен, и Президент это качество в нас поддерживает». Дзиодзина о помощи старикам

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Каждый лидер страны, помимо управления государством, несет за собой особую идеологию, которая так или иначе отразится в народе. Возможно, в форме традиций или в поступках людей, которые от него вдохновились. Ведь порой, понаблюдав за кем-то сильным и представительным, народ перенимает пример. Таким образом, авторитетное поведение найдет свое место в системе национальных ценностей, характерных его народу. И его народ станет в них узнаваем! С этих позиций, нет и не было страны исключения. Вопрос лишь в том, какой будет лидер, и тех ориентирах, что он задаст. Закономерно и наш Президент несет в белорусское общество ценности. Например, предлагая молодежи поздравлять пожилых с новогодними праздниками. Казалось бы, просто традиция, но через нее поздравляющий понимает – люди в возрасте в нашем обществе есть, и порой их близкие поступают с ними неправильно. Поэтому акция поздравлять с Новым годом и их тоже стала доброй традицией в Беларуси. По мнению Президента, нам важно ее сохранить.

«Ее надо продолжить до Старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», – обращается он к пока еще маленьким белорусам. Алена Дзиодзина:

Ведь человек не прекращает нуждаться в присутствии ближних лишь оттого, что становится старым и немощным. По здоровью и возрасту старики уже менее включены в жизнь социального общества, но нуждаются в нашей поддержке не меньше. А чаще в еще большей степени, чем будучи молоды и здоровы. И если задуматься, то когда-то каждая из лежащих в хосписе бабушек, как и старик, живущий в пансионате, были в полном расцвете лет. Кто-то старился при своих живых детях, помогал им всячески в мере сил. Кто-то брал на себя воспитание внуков, уже будучи слаб, забирал их себе в летний отпуск. Пытался уменьшить заботы детей, почему-то теперь к старикам малодушных. Мем несмешной, ситуация страшная. И за таких стариков душа Президента болит. Возможно, их дети не стали бы столь равнодушны, учись они с детства о ком-то заботиться и понимая, что станут стары.