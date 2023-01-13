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Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»

13 января 2023 11:08
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.  

Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»-1

Квартира с подарком, или борьба за собственные квадратные метры.  

Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»-4

С августа человек живет, не платит. Квартира приходит с каждым днем в ужасное состояние.  

Когда Гражданский кодекс бессилен, в ход идут одни кулаки.  

Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»-7

Какие скелеты скрывает от собственника скандальный квартирант?  

Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»-10

– Добрый день, хозяина впустить можете?  
– Вы заходите, а вам я запрещаю.  

С вещами на выход! Как выселить неплательщика и не преступить закон?  

Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»-13

Если не удается договориться компромиссным путем, решением может являться обращение в суд.  

Мой дом – его крепость. Непридуманная история расставания с квартирантом. «Решение есть!» В 16:50 13 января, сразу после выпуска новостей на СТВ.  

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# Аренда квартиры в Минске # общество # Фотофакт

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