Как выселить скандального квартиранта из жилья? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть.

Квартира с подарком, или борьба за собственные квадратные метры.

С августа человек живет, не платит. Квартира приходит с каждым днем в ужасное состояние. Когда Гражданский кодекс бессилен, в ход идут одни кулаки.

Какие скелеты скрывает от собственника скандальный квартирант?

– Добрый день, хозяина впустить можете?

– Вы заходите, а вам я запрещаю. С вещами на выход! Как выселить неплательщика и не преступить закон?