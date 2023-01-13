Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»
Новости Беларуси. «От всей души» и «Наши дети». Самые эмоциональные, масштабные и теплые акции сезона. Их обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Гости студии рассказали о том, какие впечатления у них оставил благотворительный марафон.
Не пропустите эфир в воскресенье, 15 января, в 10:00.
Чтобы старики и дети никогда не чувствовали себя брошенными и одинокими. Акции «Наши дети» и благотворительная премьера года, которая обязательно станет нашей ежегодной традицией – инициатива «От всей души». Тысячи согретых сердец, незабываемых эмоций и добрых дел.
Самое ожидаемое и знаковое мероприятие зимней поры в нашей стране.
Милосердие белорусской души как бренд и национальная особенность.
Это традиция наша давняя. Славянская. Мы очень уважительно относимся к людям пожилого возраста.
Общение, обмен опытом и незабываемыми эмоциями. Что происходит, когда встречаются дети и старики?
Это настолько искренне, когда эти ручонки тебя обнимают.
Не просто подарки, а воплощение мечты и стимул для дальнейшего развития в любимом деле.
Это и спортивный инвентарь, компьютерная техника и бытовая техника.
И встречи, которые будут продолжаться весь год, а не закончатся вместе с зимними праздниками.
Огромное удовольствие делать праздник для простых и скромных людей.
По следам добрых дел. Ток-шоу «Большой город» смотрите в воскресенье, 15 января, в 10:00.
Подписывайтесь на нас в Telegram!