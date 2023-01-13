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Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»

13 января 2023 11:18
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Новости Беларуси. «От всей души» и «Наши дети». Самые эмоциональные, масштабные и теплые акции сезона. Их обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Гости студии рассказали о том, какие впечатления у них оставил благотворительный марафон.

Не пропустите эфир в воскресенье, 15 января, в 10:00.  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-1

Чтобы старики и дети никогда не чувствовали себя брошенными и одинокими. Акции «Наши дети» и благотворительная премьера года, которая обязательно станет нашей ежегодной традицией – инициатива «От всей души». Тысячи согретых сердец, незабываемых эмоций и добрых дел.  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-4

Самое ожидаемое и знаковое мероприятие зимней поры в нашей стране.  

Милосердие белорусской души как бренд и национальная особенность.  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-7

Это традиция наша давняя. Славянская. Мы очень уважительно относимся к людям пожилого возраста.  

Общение, обмен опытом и незабываемыми эмоциями. Что происходит, когда встречаются дети и старики?  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-10

Это настолько искренне, когда эти ручонки тебя обнимают.  

Не просто подарки, а воплощение мечты и стимул для дальнейшего развития в любимом деле.  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-13

Это и спортивный инвентарь, компьютерная техника и бытовая техника.  

И встречи, которые будут продолжаться весь год, а не закончатся вместе с зимними праздниками.  

Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»-16

Огромное удовольствие делать праздник для простых и скромных людей.  

По следам добрых дел. Ток-шоу «Большой город» смотрите в воскресенье, 15 января, в 10:00.  

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# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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