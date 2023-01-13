Чтобы старики и малыши не чувствовали себя брошенными. Итоги акций «Наши дети» и «От всей души» – анонс «Большого города»

Новости Беларуси. «От всей души» и «Наши дети». Самые эмоциональные, масштабные и теплые акции сезона. Их обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Гости студии рассказали о том, какие впечатления у них оставил благотворительный марафон. Не пропустите эфир в воскресенье, 15 января, в 10:00.

Чтобы старики и дети никогда не чувствовали себя брошенными и одинокими. Акции «Наши дети» и благотворительная премьера года, которая обязательно станет нашей ежегодной традицией – инициатива «От всей души». Тысячи согретых сердец, незабываемых эмоций и добрых дел.

Самое ожидаемое и знаковое мероприятие зимней поры в нашей стране. Милосердие белорусской души как бренд и национальная особенность.

Это традиция наша давняя. Славянская. Мы очень уважительно относимся к людям пожилого возраста. Общение, обмен опытом и незабываемыми эмоциями. Что происходит, когда встречаются дети и старики?

Это настолько искренне, когда эти ручонки тебя обнимают. Не просто подарки, а воплощение мечты и стимул для дальнейшего развития в любимом деле.

Это и спортивный инвентарь, компьютерная техника и бытовая техника. И встречи, которые будут продолжаться весь год, а не закончатся вместе с зимними праздниками.