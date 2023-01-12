Муковозчик: в своих обидках запасной Гарри очень напоминает наших невероятных

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как вы думаете, чем занимаются в начале года англичане? Как и весь западный мир, обсуждают вышедшую 10 января книгу младшего сына принцессы Дианы, Гарри. Завернувшись в три пледа, надев все домашние свитера, почесываясь от экономии горячей воды и не включая ни телевизор, ни холодильник от экономии электричества, общеевропейцы во главе с анлосаксами читают «Запасного» – так называются его очередные мемуары.

​Быть «Запасным» так некрасиво. Подробности здесь.

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