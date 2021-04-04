Психолог об Ольге Хижинковой: «Тюрьма – не санаторий, это тоже важно понимать, когда мы говорим о содержании под стражей»

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Если пойти за эмоциональной риторикой Хижинковой, то складывается ложное впечатление, словно все события, начиная с ареста и заканчивая моментом продления срока пребывания на Окрестина, произошли с ней независимо от нее самой. Но не секрет, что Ольга была арестована за участие в несанкционированных мероприятиях, и несогласие с буквой закона не отменяет факта ответственности за свои поступки. Это очень важно понимать. И тут больше вопрос к самой Хижинковой и остальным протестующим: насколько каждый из них готов встретиться с персональной ответственностью за последствия собственных действий? Тюрьма – не санаторий, это тоже важно понимать, когда мы говорим о содержании под стражей.

Однако если с вниманием отнестись к тем деталям, которые она приводит, рассказывая о своем пребывании на Окрестина, становится понятно, что все далеко не так однозначно. И это мы можем увидеть на примере истории с вшами. Ольга особенно подчеркивает, что на Окрестина игнорировались всяческие просьбы о помощи с решением проблемы паразитов в камере. Чуть позже она упоминает факт о том, что у нее и сокамерниц были забраны матрасы. При этом она совершенно не рассматривает тот вариант, что, вероятнее всего, матрасы были забраны именно ради того, чтобы продезинфицировать их. Хижинкова вспоминает случай, как их на 1,5 часа с сокамерницами забыли на прогулке. Но в этом эпизоде неясными остаются лишь два момента: почему их забыли на прогулке и по каким причинам взрослые люди забыли одеться? Но если отойти от эмоций, поразмышлять в направлении, почему прогулка так затянулась, то можно предположить, что как раз в тот момент в камере производилась дезинфекция с последующим проветриванием, чтобы люди просто не отравились испарениями отравы для вшей, и ко всем остальным ярким эпизодам издевательства на Окрестина не добавилась история о том, как их пытались отравить.

Усомниться в исключительности злых намерений сотрудников на Окрестина дает возможность и тот факт, что ей давали успокоительное. Согласитесь, довольно странное дополнение образа мучителя: игнорировать просьбы, забыть на улице, забрать матрасы, но при этом давать успокоительную таблетку, чтобы человек поменьше переживал по этому поводу?

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