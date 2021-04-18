Психолог о Дмитрии Кохно: с его подачи рушились жизни других людей, и никакой Кохно за них не вступился

Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Что вы скажете о Дмитрии Кохно?
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Из того, что можно прочесть об участии Дмитрия Кохно в белорусском протесте, складывается первое впечатление, словно бы его вклад не был столь значительным, агрессивным, как в случае многих других. Дмитрий писал очень немного, вышло всего несколько постов на эту тему. Но делал он это довольно чувственно и в основном рассуждая про человечность. Тогда это очень резонировало с духом протеста.
Но было то, чего Кохно не сказал, а остальные и не заметили. Его открытое письмо с призывом работникам БТ увольняться с канала в знак протеста против действующей власти. По его словам, своей публикацией с перечислением конкретных имен он просто хотел поддержать и простимулировать работников телевидения тоже уйти. Кто-то и правда присоединился, но были в этом списке и те, чья жизнь осталась за кадром. Ну, где-то там, за кулисами. Их затравили вплоть до необходимости менять работу, место жительства и много чего еще. И это удар, потому что дальше им пришлось выстраивать мир вокруг себя заново, искать какую-то другую для себя жизнь.
Перечисляя имена, Дмитрий очень драматично обещал: я лично вступлюсь за каждого из вас, даю слово. Но драма в том, что с его подачи рушились жизни других людей, но кроме них этого никто не заметил. И никакой Кохно за них не вступился, хотя Facebook при этом не переставал быть той самой площадкой, с которой можно было просто обратиться к своей аудитории: «Ребят, остановите травлю, поскольку это тоже бесчеловечно».
В одном из интервью Дмитрий Кохно сказал, что в своей карьере всегда ориентировался на принцип «тебе никогда не должно быть стыдно за то, что ты сказал с экрана телевизора». Кохно хотел поменять свою жизнь – Кохно ее поменял. Те же, кого он своей публикацией выключил из их собственной жизни, они справляются. Справляются. Но при этом хочется переадресовать ему же его жизненный принцип вопросом: «Не стыдно?»
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