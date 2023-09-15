Впервые для всех желающих! Национальная библиотека открывает литературное закулисье

Новости Беларуси. Литературное закулисье открывает Национальная библиотека. Впервые у всех желающих есть уникальная возможность посетить фондохранилище, которое ранее было недоступно для посторонних глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсия «Тайны алмаза знаний» приурочена ко Дню библиотек, который отмечают сегодня, 15 сентября. Гости побывают на одном из многочисленных этажей, где хранятся книжные раритеты. В настоящее время библиотечный фонд составляет более 10 миллионов экземпляров. Среди них редкие собрания изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:

Мы долго думали, но все-таки по многочисленным просьбам решили сделать подарок своим пользователям и открыть такую экскурсию. Наши пользователи получат уникальную возможность очутиться в самом сердце нашей библиотеки – книгохранилище, на одном из его многочисленных этажей. И в рамках этой экскурсии пользователи узнают, как работает книгохранилище, как оно устроено, как хранятся книги. Узнают путь книги от заказа до его получения читателем.