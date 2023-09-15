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Впервые для всех желающих! Национальная библиотека открывает литературное закулисье

15 сентября 2023 07:26
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Новости Беларуси. Литературное закулисье открывает Национальная библиотека. Впервые у всех желающих есть уникальная возможность посетить фондохранилище, которое ранее было недоступно для посторонних глаз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые для всех желающих! Национальная библиотека открывает литературное закулисье-1

Экскурсия «Тайны алмаза знаний» приурочена ко Дню библиотек, который отмечают сегодня, 15 сентября. Гости побывают на одном из многочисленных этажей, где хранятся книжные раритеты. В настоящее время библиотечный фонд составляет более 10 миллионов экземпляров. Среди них редкие собрания изданий белорусского первопечатника Франциска Скорины.

Впервые для всех желающих! Национальная библиотека открывает литературное закулисье-4

Виктор Пшибытко, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Мы долго думали, но все-таки по многочисленным просьбам решили сделать подарок своим пользователям и открыть такую экскурсию. Наши пользователи получат уникальную возможность очутиться в самом сердце нашей библиотеки – книгохранилище, на одном из его многочисленных этажей. И в рамках этой экскурсии пользователи узнают, как работает книгохранилище, как оно устроено, как хранятся книги. Узнают путь книги от заказа до его получения читателем.

Впервые для всех желающих! Национальная библиотека открывает литературное закулисье-7

Сегодня в Беларуси работает более 2 500 библиотек. Есть даже передвижные. Такие библиобусы доставляют книги читателям в самые отдаленные уголки страны. Сегодня библиотеки формируют документальную память нации. Это научные центры. Современное оборудование и информационные технологии позволяют на качественно новом уровне удовлетворять образовательные и культурные запросы общества. Ежегодно растет количество посещений библиотек удаленно. Сотрудники оцифровывают книги, что позволяет читать их онлайн.

# Библиотеки в Беларуси # общество # Виктор Пшибытко # Фотофакт

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