В чём секрет единства белорусов? Рассуждает психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда на долю людей выпадают трудности, которые им придется претерпеть вместе, то нередко они становятся серьезным испытанием для единства даже до того очень сплоченной группы. С психологической точки зрения каждый брошенный вызов – это, как правило, стресс, несущий в себе напряжение. Свойства этих переживаний многогранны: могут быть созидательны и еще больше сплачивать группу, но в то же время нередко повышают градус гневливости.
Говоря о закономерностях, это тоже нормально. Но желая сберечь единство, подводные камни эмоций важно иметь в виду. Ведь не секрет, что взаимный обмен раздражением пускает трещины в отношения. Обычно нас сближает похожесть и отдаляют акценты на разнице. К примеру, идентифицируя себя белорусами, люди становятся ближе, но дифференцируясь внутри страны по другому признаку, как по инерции отдаляются.
В рамках закономерностей и эти процессы нормальны. Однако, говоря о единстве, важно быть осторожным с клише. Глобально мы все белорусы с общей Родиной и укладом жизни. Но внутри страны живут люди разные, если оценивать в дополняющих признаках. Как, например, религиозная или даже этническая принадлежность с добавками к белорусскости и своей культуры. Беларусь населяют и мусульмане, и православные, и католики, и приверженцы разнородных восточных религий.
Алена Дзиодзина:
Если углубиться, то корни происхождения наших людей также неоднородны. Тем не менее быть белорусами это нам не мешает. Во всяком случае не должно. Приближение Дня народного единства непрозрачно об этом напоминает. Зарубежный враг был бы рад, если бы мы друг друга скорее сгрызли. Но как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, если недруги вас в чем-либо убеждают, нужно поступать зеркально наоборот.
В свое время провокаторы преднамеренно разделяли белорусский народ на бчбшников и ябатек. Только углубляясь в подробности, становится ясно, что и эта история далеко не всегда была о недовольстве политикой. Или о том, что якобы не такая власть. Например, согласно природным закономерностям восприятия, каждый из сторонников Александра Лукашенко так или иначе ассоциируется в социальном обществе не напрямую, но с ним. Об этом важно помнить, когда, подтверждая поддержку его политики, возникает желание позлорадствовать или кого-то обидеть по-человечески. Ведь сам белорусский лидер, как правило, справедлив, не заносчив и достаточно добр к людям.
На самом деле можно было бы удивиться тому, насколько много якобы политических проблем лежат в плоскости человеческих отношений или проблематичной коммуникацией между представителем власти и людьми, с которыми тот контактировал, в то время как, по сути, его поведение мало что говорит о белорусском лидере. Однако ассоциации – вещь упрямая.
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