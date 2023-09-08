В чём секрет единства белорусов? Рассуждает психолог Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда на долю людей выпадают трудности, которые им придется претерпеть вместе, то нередко они становятся серьезным испытанием для единства даже до того очень сплоченной группы. С психологической точки зрения каждый брошенный вызов – это, как правило, стресс, несущий в себе напряжение. Свойства этих переживаний многогранны: могут быть созидательны и еще больше сплачивать группу, но в то же время нередко повышают градус гневливости.

Говоря о закономерностях, это тоже нормально. Но желая сберечь единство, подводные камни эмоций важно иметь в виду. Ведь не секрет, что взаимный обмен раздражением пускает трещины в отношения. Обычно нас сближает похожесть и отдаляют акценты на разнице. К примеру, идентифицируя себя белорусами, люди становятся ближе, но дифференцируясь внутри страны по другому признаку, как по инерции отдаляются.

В рамках закономерностей и эти процессы нормальны. Однако, говоря о единстве, важно быть осторожным с клише. Глобально мы все белорусы с общей Родиной и укладом жизни. Но внутри страны живут люди разные, если оценивать в дополняющих признаках. Как, например, религиозная или даже этническая принадлежность с добавками к белорусскости и своей культуры. Беларусь населяют и мусульмане, и православные, и католики, и приверженцы разнородных восточных религий.