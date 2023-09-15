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Единый урок памяти пройдёт во всех учреждениях образования Беларуси

15 сентября 2023 07:24
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Новости Беларуси. Новый государственный праздник – День народного единства – отметит Беларусь 17 сентября. Впрочем, строго говоря, новый он условно, ведь решение о его учреждении было принято еще в 1939 году Народным собранием Западной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый урок памяти пройдёт во всех учреждениях образования Беларуси-1

Таким образом, в наши дни историческая справедливость восстанавливается, а сама дата наполняется новыми смыслами. Народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле – залог достижения самых заветных целей. Это слова Александра Лукашенко о том, что позволяет всем нам сегодня уверенно смотреть в будущее. А объединяющая сила особенно необходима в то время, когда зарубежные политические силы пытаются нас разобщить. И День народного единства – яркое проявление такой силы.

Единый урок памяти пройдёт во всех учреждениях образования Беларуси-4

Единый урок памяти пройдет сегодня, 15 сентября, в учреждениях образования Беларуси, чтобы сформировать у подрастающего поколения правильное понимание важности предстоящего праздника. Укореняясь в сознании белорусов, он обретает особенности и традиции: открываются новые объекты, проходят диалоговые площадки и патриотические марафоны, новые экспозиции в музеях, челленджи и флешмобы в интернете. Форматов достаточно, чтобы убедиться, что именно единство всегда дает нам силы для победы над врагами и обстоятельствами, а белорусы – вместе в стремлении укреплять основы национальной государственности.

# День народного единства # общество # Фотофакт

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