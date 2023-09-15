Единый урок памяти пройдёт во всех учреждениях образования Беларуси

Новости Беларуси. Новый государственный праздник – День народного единства – отметит Беларусь 17 сентября. Впрочем, строго говоря, новый он условно, ведь решение о его учреждении было принято еще в 1939 году Народным собранием Западной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в наши дни историческая справедливость восстанавливается, а сама дата наполняется новыми смыслами. Народное единство, добросовестный труд и бережное отношение к своей земле – залог достижения самых заветных целей. Это слова Александра Лукашенко о том, что позволяет всем нам сегодня уверенно смотреть в будущее. А объединяющая сила особенно необходима в то время, когда зарубежные политические силы пытаются нас разобщить. И День народного единства – яркое проявление такой силы.