Дзиодзина: способ коммуникации Лукашенко можно назвать одним словом – человечность

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики. Алена Дзиодзина, психолог:

Наблюдая за тем, как проходят переговоры Александра Лукашенко с представителями африканских стран, на себя обращает внимание весьма необычная для деловых переговоров черта. Ведь обычно, когда встречаются два политика для рабочих переговоров, то говорить о личном как-то не принято! Однако диалоги наших гостей с белорусским президентом нередко начинаются с того, что они искренне делятся своей усталостью от неоколониального гнета со стороны США. И признаются, что их в Беларусь привели надежды стать более самостоятельными и суверенными. Открытость наших гостей становится очень понятной, если внимательно посмотреть на сам процесс переговоров Александра Лукашенко с руководством из африканских стран. Основной секрет очень скоро наблюдается его в отношении и способах коммуникации. И если бы пришлось обозначить этот процесс всего одним словом, то наиболее подойдет «человечность». К примеру, в конце минувшей недели завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи, который тоже подчеркивал, что, несмотря на преддверие 100-летней даты обретения независимости рядом африканских стран, он и его народ глубоко обеспокоены, что поистине их так и не отпустили.

Алена Дзиодзина:

Стоит обратить внимание, что при той встрече президент Беларуси начинает свой диалог с того, что Африка с ее людьми и культурой не представляется ему чем-то неясным и чуждым. Из его слов становится ясно, что при всем очевидном своеобразии нас для них и их для нас, он глубоко понимает проблематику африканских стран и основной спектр переживаний по этому поводу. «Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, белорусов, россиян. Мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца», – подчеркнул Александр Лукашенко в начале диалога с африканским лидером. И было очевидно, как сердце нашего гостя открылось навстречу. По аналогии с тем, как открывались до сей поры и другие. Ведь когда люди видят, что их понимают, то обычно позволяют себе довериться собеседнику. Согласитесь, что далеко не при всех мы готовы проявить уязвимость. А если готовы, то, когда понимаем, что в наше доверие точно не плюнут!