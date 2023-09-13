Дзиодзина: способ коммуникации Лукашенко можно назвать одним словом – человечность
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Наблюдая за тем, как проходят переговоры Александра Лукашенко с представителями африканских стран, на себя обращает внимание весьма необычная для деловых переговоров черта. Ведь обычно, когда встречаются два политика для рабочих переговоров, то говорить о личном как-то не принято!
Однако диалоги наших гостей с белорусским президентом нередко начинаются с того, что они искренне делятся своей усталостью от неоколониального гнета со стороны США. И признаются, что их в Беларусь привели надежды стать более самостоятельными и суверенными. Открытость наших гостей становится очень понятной, если внимательно посмотреть на сам процесс переговоров Александра Лукашенко с руководством из африканских стран.
Основной секрет очень скоро наблюдается его в отношении и способах коммуникации. И если бы пришлось обозначить этот процесс всего одним словом, то наиболее подойдет «человечность». К примеру, в конце минувшей недели завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи, который тоже подчеркивал, что, несмотря на преддверие 100-летней даты обретения независимости рядом африканских стран, он и его народ глубоко обеспокоены, что поистине их так и не отпустили.
Алена Дзиодзина:
Стоит обратить внимание, что при той встрече президент Беларуси начинает свой диалог с того, что Африка с ее людьми и культурой не представляется ему чем-то неясным и чуждым. Из его слов становится ясно, что при всем очевидном своеобразии нас для них и их для нас, он глубоко понимает проблематику африканских стран и основной спектр переживаний по этому поводу.
«Вы должны знать, что вы для нас не чужие. Для нас, белорусов, россиян. Мы вас приглашаем в Беларусь и открываем перед вами наши сердца», – подчеркнул Александр Лукашенко в начале диалога с африканским лидером.
И было очевидно, как сердце нашего гостя открылось навстречу. По аналогии с тем, как открывались до сей поры и другие. Ведь когда люди видят, что их понимают, то обычно позволяют себе довериться собеседнику. Согласитесь, что далеко не при всех мы готовы проявить уязвимость. А если готовы, то, когда понимаем, что в наше доверие точно не плюнут!
Алена Дзиодзина:
Таким образом, ощущая при контакте с белорусским президентом, что он и его страна остается в безопасности, лидер Экваториальной Гвинеи делится, в чем его основная боль: «Имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, забирать у нас природные ресурсы и высасывать из нас соки, которые могли бы дать нам жизнь».
Здесь Теодоро Обианг Нгема Мбасого имеет в виду, что западный мир продолжает довлеть и удерживать страны Африканского континента на таком уровне бедности, что поистине ни о какой независимости не идет и речи. Абсолютно противоположное отношение к африканским странам проявляет Александр Лукашенко, когда говорит, что наша страна «готова делиться технологиями не только с Экваториальной Гвинеей, но и с другими государствами Африки, если те сами того пожелают».
Тем самым белорусский Президент дает понять, что в его картине мира у африканцев тоже бывают потребности, он намерен с ними считаться: «Если вам что-то понравится, если мы на что-то способны, если мы с вашей точки зрения можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, мы обязательно сделаем».
Немудрено, что в таких условиях и африканцы к нему относятся со встречным доверием и не характерной в политике откровенностью.
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