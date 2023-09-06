Почему внимание Александра Лукашенко к талантам учеников – это вклад в прогресс? Разобралась Алёна Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Посещая в День знаний детский технопарк, Александр Лукашенко озвучил немало ценных для жизни тезисов. Не только для совсем молодых ребят на этапе взросления и учебы, но и для тех, кто успел повзрослеть. Во всяком случае, уже должен был.

Традиционные два прямых вопроса директору «что плохо?» и «чего не хватает?» вновь прозвучали не с целью его уличить, а оказать необходимое содействие. Лишь бы ребята включались в процесс развития. Если смотреть в перспективу, то крайне важно, когда талант и благую инициативу поддерживают, не заглушая ее на корню. Ведь даже самый толковый ресурс легко заглушить на корню, что нередко известная проблематика как в школе, так и в дальнейшем, во взрослой жизни.

До чего доводит такой подход – классический пример стран Прибалтики, что за текущие 30 лет фактически растранжирили свой ресурс. И те умы, что могли бы отдать стране, в лучшем случае, например, уехали. Внимательное отношение главы государства к инициативам юного поколения дает ребятам понять, что их идеи с талантами важны не только для них самих. И если все правда сложится, то им в стране могут создать условия.

«Мы будем делать все и помогать вам будем, если вы что-то придумаете, изобретете полезное для производства, для нашей страны. Будь то промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Мы с удовольствием у вас в первоочередном порядке приобретем этот товар», – подчеркнул Президент, встречаясь с ребятами в технопарке.