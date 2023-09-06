Почему внимание Александра Лукашенко к талантам учеников – это вклад в прогресс? Разобралась Алёна Дзиодзина
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Посещая в День знаний детский технопарк, Александр Лукашенко озвучил немало ценных для жизни тезисов. Не только для совсем молодых ребят на этапе взросления и учебы, но и для тех, кто успел повзрослеть. Во всяком случае, уже должен был.
Традиционные два прямых вопроса директору «что плохо?» и «чего не хватает?» вновь прозвучали не с целью его уличить, а оказать необходимое содействие. Лишь бы ребята включались в процесс развития. Если смотреть в перспективу, то крайне важно, когда талант и благую инициативу поддерживают, не заглушая ее на корню. Ведь даже самый толковый ресурс легко заглушить на корню, что нередко известная проблематика как в школе, так и в дальнейшем, во взрослой жизни.
До чего доводит такой подход – классический пример стран Прибалтики, что за текущие 30 лет фактически растранжирили свой ресурс. И те умы, что могли бы отдать стране, в лучшем случае, например, уехали. Внимательное отношение главы государства к инициативам юного поколения дает ребятам понять, что их идеи с талантами важны не только для них самих. И если все правда сложится, то им в стране могут создать условия.
«Мы будем делать все и помогать вам будем, если вы что-то придумаете, изобретете полезное для производства, для нашей страны. Будь то промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь и так далее. Мы с удовольствием у вас в первоочередном порядке приобретем этот товар», – подчеркнул Президент, встречаясь с ребятами в технопарке.
Алена Дзиодзина:
Ведь порой и взрослые люди предпочитают даже не начинать, считая, что их новаторство никому не нужно. Внимание Александра Лукашенко к талантам белорусов, начиная с учеников, – это сегодняшний вклад в прогресс. Небезразличие на высоком уровне особенно ценно чувствовать. Это как минимум вдохновляет, в то время как своя ненужность может отозваться как приговор для таланта. Занимаясь воспитанием своих детей или преподаванием, это всем необходимо учитывать.
Еще один важный тезис, на который Президент обратил внимание, – это ценность обмена опытом. Далеко не все, что чужое, плохо, и открытость к тому, чтобы перенять от зарубежного лучшее, – это, к примеру, нормальная практика в сфере науки. Ведь, как подметил глава государства, она и правда интернациональна. И только в таком случае за ней стоят перспективы. Лишь бы только сам ученый не стал рыбкой гуппи, забывая, что и ученым он стал в Беларуси. Но, как и в любом становлении, крайне важен баланс. И профессиональный успех точно так же еще в трудолюбии. Обычно из ничего получается лишь ничего.
«Встает всегда вопрос: а давай посмотрим, как ты учился в школе, как осваивал и получал новые знания, как ты вообще прожил эту жизнь? И когда посмотришь на человека, который больше всего кричит на улице, оказывается, он и в школу не ходил. А если и ходил, то не каждый день. И не за знаниями он туда приходил, а для того, чтобы развлечься», – подмечал абсолютно справедливо белорусский Президент.
Об этом и впрямь впору задуматься всем, кому начинает казаться, будто ему недодали, потому как возможность давали, а человек не взял.
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