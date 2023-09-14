«Пример для подражания». Как изменился физкультурно-спортивный центр детей и молодёжи Заводского района Минска?
Новости Беларуси. Создать комфортные условия для занятий спортом в каждом районе мегаполиса. Над этой задачей работают в столице, и результаты не заставляют себя ждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новый облик приобрел физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Заводского района.
Идея провести реконструкцию здания, в котором раньше размещалась гимназия, появилась два года назад. Работу провели масштабную. Уже обновили стадион, помещения для тренировок и душевые. Заменили окна, двери и напольное покрытие. Появилось новое оборудование для лыжников и биатлонистов. На этом ремонтные работы не завершаются.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
В перспективе у нас в следующем году многофункциональная спортивная площадка, теннисный корт и обустройство уже самого здания. Мы продолжим ремонт фасада, его завершим. Мы завершим работу по замене окон во всем здании. Продолжим работу по текущему ремонту отдельных классов.
Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Есть государственная программа физической культуры и спорта, согласно которой мы должны обеспечить каждый районный центр подобными объектами. Мы – такой хороший пример для подражания для остальных. Таких объектов становится больше, это отрадно. Мы видим, что создаются условия, предпосылки для того, чтобы наши детишки, наша молодежь ходила, занималась, тренировалась и показывала высокие результаты.
Сегодня физкультурно-спортивный центр детей и молодежи – это более тысячи ребят, 119 групп и 19 видов спортивных направлений. Помимо спортобъектов, в городе обновляют и устанавливают новые ворк-аут площадки. Всего их в Минске более 300.