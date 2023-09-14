«Пример для подражания». Как изменился физкультурно-спортивный центр детей и молодёжи Заводского района Минска?

Новости Беларуси. Создать комфортные условия для занятий спортом в каждом районе мегаполиса. Над этой задачей работают в столице, и результаты не заставляют себя ждать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, новый облик приобрел физкультурно-спортивный центр детей и молодежи Заводского района.

Идея провести реконструкцию здания, в котором раньше размещалась гимназия, появилась два года назад. Работу провели масштабную. Уже обновили стадион, помещения для тренировок и душевые. Заменили окна, двери и напольное покрытие. Появилось новое оборудование для лыжников и биатлонистов. На этом ремонтные работы не завершаются.