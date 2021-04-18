«Намного удобнее и комфортнее». Что изменилось в автобусах МАЗ третьего поколения, рассказал водитель

Новости Беларуси. Четыре автобуса третьего поколения МАЗ уже курсируют по улицам Минска, еще шесть дизельных машин разошлись по регионам – по одному в каждую область. На Гомельщине первый МАЗ нового поколения получил Светлогорск, на Брестчине – Барановичи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем уникальность новых моделей, подробнее расскажет Юлия Стриго.

Модульная конструкция, коробка-автомат, современная начинка и новые стильные решения. Автобусы МАЗ 303 вышли в город. Дизайн третьего поколения поистине смелый и новаторский. В очертаниях техники прячется образ зубра. Его габариты: длина – чуть больше 12 метров, ширина – 2,5. Двери и окна, кажется, стали шире. Сработал особый прием: увеличили площадь остекления.

Юлия Стриго, корреспондент:

В салоне автобуса 27 мест для пассажиров. Возле каждого есть вот такие USB-разъемы для зарядки телефона. Появились и дополнительные полки, куда можно положить свои вещи. В целом автобус нового поколения – это целый кейс удобств для пассажиров. Предусмотрели даже самую комфортную подсветку салона. Например, днем здесь будет холодное освещение, а вечером – теплый и приглушенный свет.

Большинство сидений на низком полу. Теперь не нужно будет взбираться на дополнительную ступеньку. Новая модель двигается мягче за счет надежной подвески с большим ходом. Шума и вибраций стало меньше. За температуру в салоне отвечают пять отопителей и кондиционер, который может как охлаждать, так и греть. Уюта добавляет внутренний интерьер – боковые подсветки, вишневая обшивка сидений и пол под дерево. Немаловажно – соблюдение правил безбарьерной среды. Мусоровоз новейшего типа, эргономичный тягач и удобный электробус. МАЗ показал новые экологичные автомобили

Иван Войтешонок, заместитель директора Центра перспективных разработок по автобусам Минского автомобильного завода:

Предусмотрена большая накопительная площадка. Здесь могут поместиться одновременно и инвалидная коляска, и детская либо несколько детских колясок. Для удобства заезда на входе предусмотрен механический пандус. Он также опционально может быть электрическим, то есть водителю не нужно будет выходить из своей кабины, чтобы его активизировать. Также автобус оборудован автоматической системой книлинга – это система наклона кузова. На каждой остановке автобус может приседать.

МАЗ 303 соответствует самым жестким европейским требованиям. Для экстренных ситуаций остались молотки и разбиваемые стекла. Из новшеств – зеленые наклейки-подсказки, которые светятся в темноте. А электронные подвеска и система торможения обеспечат устойчивость транспорта. За происходящим в салоне наблюдает водитель с помощью камер и дисплея. Его рабочее место также модифицировали. Это новая панельная коробка, стильная полупрозрачная перегородка и кондиционер, который можно настроить под себя.

Александр Кушнер, водитель автобусного парка № 1 Минсктранса:

Управление изменилось, изменились приборная панель, краны, уровни пола поменялись. Современный автобус. Юлия Стриго:

Управлять легче? Александр Кушнер:

Легче, конечно, намного удобнее и комфортнее.

Желтые «зубры» колесят не только по белорусским дорогам. Модели отправлены в Петербург, Сочи и Краснодар. Серия МАЗ 303 предполагает и электробусы. В Минске будет их четыре и по одной модели в каждой области. Российские партнеры также заинтересованы в их закупке. Сейчас Минский автомобильный завод делает долгосрочную ставку на электротранспорт. USB-зарядки, камеры видеонаблюдения, теплодвери. Как выглядит электробус, который скоро появится на улицах Минска

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники Минского автомобильного завода:

Внедрение электрического транспорта мы начали с пассажирского. То есть если глобально идти, то на сегодняшний день мы занимаемся уже внедрением новых моделей специальной коммунальной техники. И дальше уже, на третьем этапе, будем переходить на автомобильную технику, тоже на электрическую. В нашей концепции подразумевается, что мы к пятилетке – 2025–2030 годы – должны выйти на производство не менее 30 % всей техники Минского автозавода на электротяге.