Психолог о бывшем офицере ГУБОПиК: «Почему о своём участии в деле Тихановского заговорил только теперь?»

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Из того, что можно сейчас прочесть о Станиславе Лупоносове, в глаза бросается очень интересный момент. Вот он выехал из Беларуси когда? Примерно 4-5 месяцев назад. Но почему о своем участии в деле Тихановского заговорил только теперь? Впрочем, как заговорил в принципе. Почему лишь после того как БТ показало документальный фильм, где в сюжете о Лобоносове бывшее начальство отмечает его как сотрудника, проявившего исключительно усердие, которое, работая над делом Тихановского, старался, не покладая рук, лишь бы справедливость поскорее восторжествовала и Сергей отправился в места не столь отдаленные по справедливости. Господин Лупоносов комментирует так, что «да, я действительно занимался делом Тихановского, но то был вариант итальянской забастовки, ибо я не хотел и меня заставили». Но почему он признается об этом только теперь, параллельно с этим пытаясь всячески дискредитировать власть и работников силовых структур? Не связано ли как-то это с тем, что похвала со стороны бывшего начальства ставит его в очень неловкое положение перед теми, кто сейчас принял его на сторону оппозиции?

Знаете, что выдает карася, который пытается спрятаться? Стараясь залечь на дно, он будоражит тину и мутит воду вокруг себя. Примерно такую же самую функцию несет эмоциональная риторика, ведь на этом фоне очень легко можно специально потерять множество неудобных вопросов, которые человеку захотят задать.

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