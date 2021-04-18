«Интерес к компании Dana Holdings в России достаточно понятен». Почему иностранцы покупают недвижимость в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусская недвижимость на российском рынке. На крупной международной выставке иностранной недвижимости белорусский застройщик потеснил девелоперов, предлагающих квартиры в Турции и Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Интерес к квартирам в премиальных жилых комплексах Minsk World и «Парк Челюскинцев» высок. И сразу несколько крупнейших риелторских агентств России решили продвигать квартиры и коммерческие помещения на местном рынке.

Многие россияне уже купили квартиры в Минске, сейчас ожидается волна увеличения спроса. Кто покупает, кто продвигает, а кто уже купил, пользуется и получает выгоду?

Не только МАЗы, БелАЗы, машиностроение и продукция пищевой промышленности. Беларусь на российском рынке представляет и новое предложение – престижную недвижимость. Квартиры и коммерческие помещения в Минске пользуются популярностью у россиян.

На выставке Moscow International Property Show белорусский застройщик с мировым именем подписал сразу несколько соглашений с крупными риелторскими организациями России.

Сергей Зайцев приехал из Тюмени, чтобы подписать договор на продвижение квартир и коммерческих помещений Minsk World в российских городах. Его компания работает по всей стране. Проанализировали рынок и поняли, что спрос на белорусскую недвижимость высокий. И вот почему.

Сергей Зайцев, заместитель генерального директора агентства «Этажи»:

Минск – это в любом случае крупный город, большой город, развитый город. И жители, которые хотят купить там квартиру, покупают в двух вариантах. Первый – они были в Минске и знают Минск, поэтому у них есть конкретные цели, например миграция туда. Возможно, они когда-то ранее переехали и хотят вернуться. Может быть, переезжают родители к детям или дети к родителям. Второй сценарий – это инвесторы. Инвесторы очень часто берут недвижимость за рубежом под гарантии той компании, которая ее продает.

«Этажи» начинали как региональное агентство, сейчас офис переезжает в Москву и продолжит работу во всех регионах России. Сейчас начинают крупную рекламную кампанию комплекса Minsk World и его возможностей.

Дан старт сотрудничеству и еще с одним крупным игроком рынка недвижимости – агентством Point Estate.

Роман Амелин, директор по продажам компании Point Estate:

Интерес к компании Dana Holdings в России достаточно понятен. Россиян интересуют вопросы покупки и аренды зарубежной недвижимости, в первую очередь в Беларуси. Застройка территории старого аэродрома в центре Минска как проект является самым крупномасштабным в Европе. Соответственно, инвестиции россиян достаточно логичны и приток капитала будет достаточно высоким в данный проект.

Лидеры российского рынка недвижимости давно определили привлекательность минских жилых комплексов.

Евгений Юр, генеральный директор риелторской компании FS-Property:

Беларусь – очень перспективная страна. Страна развивается, повышается уровень безопасности. Для наших инвесторов, безусловно, Минск интересен в ценообразовании – в Минске гораздо интереснее, нежели в Москве. Минск по сравнению с Москвой имеет ряд преимуществ для проживания. Несмотря на то, что Минск – достаточно большой город с населением почти 2 миллиона человек, в отличие от Москвы здесь практически нет пробок и можно очень быстро добраться из одного конца города в другой.

Московские риелторы отмечают конкурентные преимущества, прежде всего рассрочку на 100 месяцев. Такого нет нигде. Евгений Юр:

Нас заинтересовала эта опция, и она будет отличаться от тех предложений, которые существуют на нашем рынке.

Компания «Авангард Недвижимость» будет предлагать инвестиционный потенциал престижных жилых комплексов. К слову, эта компания на рынке уже более 20 лет.

Арман Барекян, генеральный директор агентства «Авангард Недвижимость»:

Во-первых, Dana Holdings строит комплексы современные, красивые. Это по-настоящему европейский уровень в самом центре города Минска. Для россиян важны условия ценовые, это очень важно. Помимо этого, эта недвижимость имеет высокую привлекательность инвестиционную. Имея такую локацию прекрасную – в шаговой доступности от исторического центра, – я думаю, что можно легко сдать в аренду как жилые, так и коммерческие помещения. При этом окупаемость такого проекта довольно-таки быстрая. Ведь доходность такого рода проектов всегда выше валютных депозитов.

У москвички Анны Хабаровой уже есть квартира в Минске в комплексе «Маяк Минска». Квартиру сдает, но иногда на лето в ней живут родители-пенсионеры.

Анна Хабарова:

Я на самом деле была приятно удивлена, когда мы покупали эту квартиру, во-первых, качеством строительства, во-вторых, той инфраструктурой, которая предлагалась сразу в комплекте с этим комплексом, скажем так. Это не отдельно стоящий дом жилой, это целый комплекс жилых зданий, что подразумевает и рекреационные зоны.

Мне очень нравится бульвар, по которому там можно гулять, мне очень нравится фонтан, который в этом комплексе. Очень импонирует то, что рядом с этим жилым комплексом находится огромный торговый центр.

Спрашиваем: «Купите ли еще одну квартиру?», тем более что застройщик предлагает скидки и беспроцентную рассрочку на недвижимость в Minsk World.

Анна Хабарова:

Когда видишь, какие комплексы еще сейчас в процессе строительства, аппетит, конечно, приходит во время еды. Наверное, может быть, и хотелось бы еще что-то купить.

Предприниматель из Москвы Сергей Высоцкий успел приобрести в комплексе Minsk World уже три квартиры. А в «Маяке Минска» купил коммерческое помещение – под магазин арабской парфюмерии.

Сергей Высоцкий:

Мы как предприниматели всегда просчитываем. Мы считаем, что в Беларуси тоже вырастут цены, это будет выгодно. Но я уверен в том, что я не прогадаю, вот что важно. Мы перелопатили полностью весь город с моими партнерами. Остановились пока на ваших предложениях «Маяк», «Мир» – нам это нравится, устраивает именно соотношение цены и качества. Очень хорошая цена.

Крупнейший застройщик постоянно участвует в международных форумах. На одном из них Minsk World был признан крупнейшим строительным проектом в Европе. И каждый форум – это конкретный результат.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

В строительство мы вкладываем много средств. В «Парке Челюскинцев», например, квартиры продаются в уже сданных домах. Сотни миллионов долларов вложены в Minsk World, поэтому нам интересны иностранные инвестиции. И это не обязательно миллионные вложения крупных компаний. Покупка иностранцами квартир в белорусской столице – это также инвестиция в экономику. Это деньги, которые будут работать в Беларуси.

Компания сейчас готовится к росту, который начнется уже после окончания пандемии. Вибор Мулич:

В постковидный период мировая экономика будет расти. И наиболее удачное время для инвестиций – в самом начале роста, что обеспечивает максимальную прибыль. Беларусь не останавливала экономику, и это было правильным решением. Сохранены рабочие места, промышленный потенциал. И сейчас наши многофункциональные комплексы – это выгодные инвестиции для капитала на растущем рынке.