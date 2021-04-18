«Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?
Новости Беларуси. Резонансная тема. О том, как легко в наши дни повесить ярлык антигероя на любого человека. Вспоминаем историю с медвежонком, которого нашли жители Логойского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С ярой подачи безликого автора всего одного поста мужчину обвинили в издевательстве над животным, которого обнаружили вблизи жилых домов. Интернет-сообщество тут же обрушило на него шквал обвинений.
Мы решили проверить эту информацию. Оксана Семашко вмешалась в историю и узнала правду из первых уст.
О том, что окажется антигероем, Евгений Михайлович даже себе и представить не мог.
Евгений Шелег, житель деревни Прилепцы:
Безрассудство людей, которые стояли. Толпа смотрела, что бедолага такой. Он малыш, просто ребенок. Ему там 2-3 месяца. И охотники стояли, смотрели. Никто никак не отреагировал. Пишут, что я уже такой плохой. Во всяком случае я подошел, забрал его, снял с дерева, из проволоки, что он запутался, и отпустил его на свободу.
Дурная слава жителя деревни Прилепцы преследует с тех пор, как в соцсетях распространили лишь часть ролика. Свое присутствие не отрицает. Утверждает, что хотел помощь косолапому выбраться из западни, а его еще и оклеветали.
– Хоть кто-то пытался другой помочь, сказать, к кому обратиться?
Евгений Шелег:
Нет, никто. Я им сказал: «Давайте завезем его, куда там нужно». Никто, ничего. Все стояли, улыбались и снимали.
Инна Белановская, начальник Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Очевидцы говорят о том, что мужчина оказывал медвежонку помощь. Поясняют, что медвежонок подошел очень близко к ручью, и, опасаясь того, что он может утонуть, именно мужчина из многочисленной толпы (а здесь, как рассказывают свидетели, было более 40 человек) был единственный, кто вызвался помочь медвежонку, то есть он взял его за холку. Он сам поясняет, что именно за холку взял, потому что в природе медвежат так переносит мать.
Косуля вышла на автомагистраль, был риск попасть под машину. Вот как съемочная группа СТВ помогла животному (читайте далее).