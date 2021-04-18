«Все стояли, улыбались и снимали». Почему все осудили мужчину, который помог медвежонку выбраться из западни?

Новости Беларуси. Резонансная тема. О том, как легко в наши дни повесить ярлык антигероя на любого человека. Вспоминаем историю с медвежонком, которого нашли жители Логойского района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С ярой подачи безликого автора всего одного поста мужчину обвинили в издевательстве над животным, которого обнаружили вблизи жилых домов. Интернет-сообщество тут же обрушило на него шквал обвинений.

Мы решили проверить эту информацию. Оксана Семашко вмешалась в историю и узнала правду из первых уст. О том, что окажется антигероем, Евгений Михайлович даже себе и представить не мог.

Евгений Шелег, житель деревни Прилепцы:

Безрассудство людей, которые стояли. Толпа смотрела, что бедолага такой. Он малыш, просто ребенок. Ему там 2-3 месяца. И охотники стояли, смотрели. Никто никак не отреагировал. Пишут, что я уже такой плохой. Во всяком случае я подошел, забрал его, снял с дерева, из проволоки, что он запутался, и отпустил его на свободу. Дурная слава жителя деревни Прилепцы преследует с тех пор, как в соцсетях распространили лишь часть ролика. Свое присутствие не отрицает. Утверждает, что хотел помощь косолапому выбраться из западни, а его еще и оклеветали.

– Хоть кто-то пытался другой помочь, сказать, к кому обратиться? Евгений Шелег:

Нет, никто. Я им сказал: «Давайте завезем его, куда там нужно». Никто, ничего. Все стояли, улыбались и снимали.

В реальности оказалось, что из нескольких десятков человек лишь один бросился на помощь. Бывает, животное ранено или детёныш отбился от мамы. Как себя вести, если увидели дикого зверя?