Психолог: Кулаженко – бывший омоновец, который предпочитает переживать за страну издалека

Новости Беларуси. Когда цветная революция провалена, власть и народ едины, последний шанс у тех, кто мечтает о перевороте, – мятежный террор. Мы помним попытку убийства Президента, нападения на наших граждан, повреждения имущества. Делается это с одной целью – парализовать государство страхом. Такая деятельность щедро спонсируется кураторами из западных спецслужб. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина о природе террора. Авторская рубрика «Паноптикум», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Азаренок: «Они ищут сакральную жертву, они хотят трупов и смертей, они провозглашают революционный террор» – читайте здесь.

Алена Дзиодзина, СТВ:

Павел Кулаженко – бывший омоновец, который в лучших традициях белорусских мятежников предпочитает переживать за страну издалека. В одном из интервью он признается, что служба представлялась ему немного иначе: мечтал, что будет как солдат Джейн, а попал в жизнь, где он нес службу как все, и никакой романтики. Так бывает, что расстояние между ожиданием и реальностью измеряется пропастью. Это особенно обидно, когда на службу приходят не по любви к родине, а согласно своим эгоистичным мотивам. Это не всегда деньги. К такому выбору порой толкает и себялюбие. Разочарованный, но вместе с тем не утративший полученных знаний сотрудник нередко превращается в мстителя, готового тащить и других в пропасть. Я бы имела это в виду, размышляя о призывах Павла Кулаженко-Джейн. Потому как человеческого, слишком человеческого очень много в политике.

Алена Дзиодзина:

И теперь вчерашний защитник порядка пытается убедить людей, что власть якобы чем-то нам угрожает, и потому белорусский народ имеет право на восстание. Эмоция страха, с одной стороны, должна помешать отнестись к словам Кулаженко критически. А с другой – разбудить в людях иные сильные чувства: злость, несправедливость, разочарование. Но самое главное, что страх и агрессия зачастую идут очень рядом. И как бывший сотрудник ОМОНа Кулаженко в курсе о логике, механизмах и закономерностях, которыми живет мятежная толпа. Знания – это всегда инструмент, который можно использовать или во вред, или во благо. Павел свой выбор сделал. В пользу экстремизма, разрушения родины, попыток стравливать людей лбами и призывов делать все то, что всегда законом запрещалось.