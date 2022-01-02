Вадим Елфимов: «Полно стран, не имеющих своего голоса, своих мозгов, не отвечающих ни за что даже у себя дома»

Новости Беларуси. Какие события привлекли внимание к Украине? Там собираются призвать на военную службу прекрасную половину. О женской доле украинок и не только в своей авторской рубрике рассуждает наш международный эксперт Вадим Елфимов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вадим Елфимов, политолог:

Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами Вадим Елфимов. Впрочем, вечер не просто добрый, – новогодний. А значит, волшебный. С Новым годом, друзья. С новым счастьем! А оно точно будет, ведь год-то наступил юбилейный. Как юбилейная монета, в нем почти все цифры – двойки, выстроились в красивый ряд, будто гарцуют удалой тройкой длинношеие кони. Скачут по международной арене. А чтобы впряглись все четыре двойки, придется подождать еще лет 200. Кстати, а какое у нас нынче число? Вот и нашлась четвертая двойка. Не надо ждать пару столетий – сегодня же второе число. Всего лишь второй день Нового года 2022. Вот с помощью Деда Мороза, Снегурочки и еще одного приятеля, о котором расскажу позже, мы с вами потихоньку и начнем. Ну, там, подводить итоги международного старого года, давать прогнозы на новый. Не припозднилась ли наша передача? На то есть исторический прецедент. Знаменитый генерал Драгомиров как-то позабыл поздравить царя Александра III с днем рождения телеграммой. Спохватившись, тут же отправил «молнию»: «Третий день пьем здоровье вашего величества!» Что было сущей правдой – и царь отошел сердцем. Так что не всякая задержка предосудительна, бывает даже наоборот. Особенно с Новым годом, чем веселей его встретишь, тем лучше и проведешь.

Вадим Елфимов:

Поэтому бог с ними, с итогами. Да и с прогнозами тоже. Что в них толку, если на международной арене мы можем отвечать только за самих себя. И это уже привилегия, потому что остальные (почти все) за себя не отвечают. Привилегия, которую Беларусь отвоевала себе, как настоящая великая держава, у всего коллективного Запада. Много вы знаете стран, способных на такое? А из тех, что дерзнули, многие остались на карте мира? То-то и оно... Кругом полно стран, не имеющих своего голоса, своих мозгов, не отвечающих ни за что даже у себя дома. Поистине, лоскутная Европа, как говорили в XIX веке, из которой США теперь шьют себе одеяло – все шире и дальше. А под этим одеялом – плавильный котел, как говорят те же американцы. Делать прогнозы по отношению к таким лоскуткам бессмысленно. Они не знают, что им прикажут завтра. Куда пришпилят. Они даже не знают, кто у них папа, а кто у них мама. А скоро европейцы совсем позабудут, как делаются дети. Да и зачем им дети, когда у них есть мигранты, которых они могут пускать через границу, а могут не пускать – в общем, «бустировать» демографию.

Вадим Елфимов:

А тех женщин, что еще помнят, как и что, тех на учет. Да не простой, а в военкомате. Чтоб уж не отвертелись. И больше не баловали. Мог ли себе представить украинец, уроженец Конотопа генерал Драгомиров, с которого Репин рисовал портрет атамана Ивана Сирко для знаменитой картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», что его будущие соплеменницы, красивые украинки, за которыми тот же султан отправлял башибузуков, дабы взять их в полон и сделать роксоланами, то есть наложницами, что этих красоток теперь отправляют в грязный окоп их же мужчины-соотечественники. И только за то, что они беременны. Воистину, киевским властям не нужно деторождение, не нужна полнокровная украинская нация, им нужна формальная численность своей армии, этой ВСУ, с помощью которой они воображают, что могут грозить России и Беларуси. Ведь призывая в воинские ряды беременных украинок, формально ты призываешь сразу двух, а то и трех, четырех, а иногда и пятерых человек сразу. При этом платить воинский оклад нужно только одному. Вернее, одной. Сплошная экономия. Три пишем, один на довольствие пошел. Как говорят в Украине, дешево и сердито. Только по отношению к кому? Похоже, украинки сразу раскусили, к кому. И стали писать в Instagram жене главнокомандующего пана Зени, мол, хотим посмотреть, как президент выполняет свой же лозунг «наши жены – пушки заряжены».