Азарёнок: «Они ищут сакральную жертву, они хотят трупов и смертей, они провозглашают революционный террор»

Новости Беларуси. Когда цветная революция провалена, власть и народ едины, последний шанс у тех, кто мечтает о перевороте, – мятежный террор. Мы помним попытку убийства Президента, нападения на наших граждан, повреждения имущества. Делается это с одной целью – парализовать государство страхом. Такая деятельность щедро спонсируется кураторами из западных спецслужб. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина о природе террора. Авторская рубрика «Паноптикум», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Кровь. То, чем питается любой переворот. То, что необходимо вампирам-змагарам. Они ищут сакральную жертву, они хотят трупов и смертей, они провозглашают революционный террор. Так они хотят построить на крови свой паноптикум. Только не надо обижаться, когда в вашем сне вы увидите в отражении не американский, а столыпинский галстук. Окунемся в классику. И обратимся к чрезвычайно актуальному роману «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. Основой для романа стало громкое дело Сергея Нечаева и его революционного кружка. Е бес умо мас каре ноиц юловер е инеша нто. Шифрованный катехизис революционера. Переводя с языка демонов, то есть прочитав справа на лево, отношение революционера к самому себе. Революционер знает только одну науку. Науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение. Мы будем всем силами способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны наконец вывести народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию. Сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединится с теми элементами народной жизни, которые не переставали протестовать, не на словах, а на деле. Соединимся с лихим разбойничьим миром. Этим истинным и единственным революционером.

Григорий Азаренок:

И не так ли у нас происходило? Кто встал в сцепки, кто возводил баррикады, кто бросал коктейли Молотова? Урки, уголовные хари, люди финки, а не меча. Милиционеры шли в открытую, а темное быдло бьет картечью из засады. Олицетворять террор в Беларуси взялся по классике – предатель. Перебежчик. Бывший омоновец Кулаженко. Да только в славных рядах черных беретов он был случайной оплошностью. Совсем недолго. А когда начал снимать свои ролики, бывшим товарищам еще трусливо рассказывал – я всего лишь блогер, блогер, я ничего такого, ребята. Потому что все они трусы по природе своей. Кровожадные трусы. Мы помним как Кулаженко глумливо потешался – ах, как красиво в Одессе колорадов сожгли. Эти мрази считают себя чем-то высшим, избранной кастой, теми, кому дано решать, кому жить, а кому нет. И мы помним их песенки и ролики, поражающие своим античеловеческим зверством. Но Кулаженко – это бабуин. Тупая горилла. Он не способен управлять, он не знает тонких струн человеческих, он не сможет сам опустить душу на дно ада. Так же, как Шигалев Достоевского. Но есть и распорядитель сатанинского бала – Ставрогин. Мерзкий педофил, кичащийся своей психологической тонкостью. И у «супрацива» есть свой Ставрогин – мерзкий, человекоподобный бес Щигельский. Он ненавидит Беларусь давно. Он жаждет ее уничтожить. Он как Парвус видит в терроре и убийствах игру. Игру, в которой главное для него не победа, а наслаждение. Наслаждение гарью человеческого мяса, слезами вдов и матерей, болью и кровью. Такого психопата американцы не могли обойти мимо. Общий доход верхушки террористического подполья, «байполицаев», «супрацивцев» и прочего террариума – больше двух миллионов долларов. Правда, они и между собой грызутся аки псы бешеные, но хозяевам это не страшно. Кто перегрызет остальных – тем и дадим больше. И неслучайно они выбрали себе кумира, символа, эмблему. Винцента Константы Калиновского. Польского революционного террориста. Любопытнейшая листовка повстанцев 63 года. На польском языке. «Это ты, попик, будешь так висеть, если не исправишься. Если у тебя еще чешется язык брехать в церкви холопам бредни, то лучше наколи его шпилькой!! А вороны будут насыщаться твоим телом!!! Ах, какая же это будет позорная смерть???» Вот такая вот мужицкая правда. Знакомо? Не такие ли сообщения получали все мы, все те, кто противостоит польскому мятежу в нынешнее время?

Григорий Азаренок:

Но ведь Достоевский и причины нам показал. Показал, откуда берется мятежный террор в благополучном обществе. «Эти явления не случайность – прямое последствие вековой оторванности всего просвещения нашего от родных и самобытных начал нашей жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас мечтать о своей самобытности. Всего ужаснее то, что они совершенно правы, ибо раз с гордостью назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть самими собой. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы совершенно забыли, что сами в себе заключаем способность принести новый свет миру. При условии самобытности нашего развития». Вот так вот, по Федору Михайловичу. Возжелаешь европейских фуршетов – получишь бомбистов и террористов. И поэтому наш Президент всегда настаивает на нашей самобытности, уникальности нашей, собственной силе, которую мы найдем в истории. Именно поэтому Александр Григорьевич неуязвим для всех Щигельских и его хозяев. Именно поэтому 2022-й – Год исторической памяти. Именно поэтому наш Батька побеждал, побеждает и будет побеждать. Мы сильнее вас. И все вы, зовущие бурю, найдете ее. Бац. Дзиодзина: «Патриот не разрушает, а создает. Он оберегает родину своими (не чужими) руками, и не издалека, а изнутри» (подробнее здесь). Именно так. Сожрете друг друга, демоны. Запад вооружился против нас террором. Он хочет нас запугать самым древним страхом – страхом смерти. Но они просчитались. В Беларуси сохранился воинский дух. Наши военные, наше КГБ, наши ОМОН, ГУБОП, СОБР, «Алмаз», отмечающий сегодня день рождения, – это рыцари, самураи, смертники, если хотите. Они не боятся старухи с революционной косой и польским говором. Это орден меченосцев. А во главе – воин, пограничник, Президент. А потому – жалки и смешны ваши потуги. Мы помним Дмитрия Федосюка. Сбили с ног – сражайся на коленях. Встать не можешь, лежа наступай. Было написано на его странице. Он так и поступил. Он с нами, в наших рядах, со всем небесным воинством во главе с Михаилом архангелом. И если уже народ посвящает ему песни, то вы бессильны, бесы.