Будет длиться до 14 января. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам радость

Вот уже больше 20 лет на Новый год праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть туда, где в чудесах нуждаются особенно сильно. Конечно, гости приходят с подарками. Но и взамен получают не меньше. Вот и Президент на празднике во Дворце Республики, который проходит в рамках акции «Наши дети», признался, что быть на этом мероприятии для него – это тоже своего рода подарок и возможность окунуться в детство, где есть место мечтам и чудесам. Но подобрать нужные слова детям, как отметил глава государства, не всегда легко. Нужно сказать просто и понятно о важных вещах. Впрочем, судя по этим кадрам, взаимопонимание было установлено. А в своем обращении Президент поздравил не только юных белорусов, но и всех, кто делает детство наших детей счастливым.

Лукашенко на главной елке страны: дорогие наши дети, все, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас – подробнее здесь.