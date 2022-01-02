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Будет длиться до 14 января. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам радость

02 января 2022 17:06
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Новости Беларуси. Самая трогательная и добрая традиция страны – благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить юным белорусам радость и незабываемые эмоции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Будет длиться до 14 января. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам радость-1

Вот уже больше 20 лет на Новый год праздник приходит в многодетные семьи, детские дома, центры реабилитации, больницы. То есть туда, где в чудесах нуждаются особенно сильно. Конечно, гости приходят с подарками. Но и взамен получают не меньше. Вот и Президент на празднике во Дворце Республики, который проходит в рамках акции «Наши дети», признался, что быть на этом мероприятии для него – это тоже своего рода подарок и возможность окунуться в детство, где есть место мечтам и чудесам. Но подобрать нужные слова детям, как отметил глава государства, не всегда легко. Нужно сказать просто и понятно о важных вещах. Впрочем, судя по этим кадрам, взаимопонимание было установлено. А в своем обращении Президент поздравил не только юных белорусов, но и всех, кто делает детство наших детей счастливым. 

Лукашенко на главной елке страны: дорогие наши дети, все, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас – подробнее здесь.  

Будет длиться до 14 января. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает дарить маленьким белорусам радость-4

Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси до 14 января. А идея ее проведения родилась в 1995 году. За это время тысячи маленьких белорусов получили подарки и поздравления.  

# Новый год # общество # Фотофакт

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