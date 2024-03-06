Психолог Алёна Дзиодзина прокомментировала случай с изнасилованием белоруски в Варшаве

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда окружающий мир воюет, то порой на подсознательном уровне люди начинают испытывать неприязнь в отношении представителей стран друг друга. И со временем не любить белорусов, поляков, украинцев или русских становится чем-то трендовым. Представители этих наций выбраны рандомно, и на месте объектов для не любви теоретически может быть кто угодно. Обычно сложные отношения в политической плоскости влияют на нелюбовь одного народа к другому в первую очередь. К примеру, какой-нибудь вопиющий случай с акцентом в происхождении основных участников в потенциале способен стать триггером. Хотя в данном случае этот нюанс не лидирует и воспринимать информацию в фокусе принадлежности к нации точно не стоит. Если гражданка из Беларуси подверглась насилию в Польше, это не повод возненавидеть, к примеру, поляков, это повод задуматься о безучастии со стороны возможных свидетелей. К сожалению, в приведенном случае белоруска скончалась в больнице. Однако сама проблематика эпизода кроется глубже вопроса о принадлежности фигурантов к конкретной нации. А событие прежде всего поднимает иную тематику.