Психолог Алёна Дзиодзина прокомментировала случай с изнасилованием белоруски в Варшаве

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда окружающий мир воюет, то порой на подсознательном уровне люди начинают испытывать неприязнь в отношении представителей стран друг друга. И со временем не любить белорусов, поляков, украинцев или русских становится чем-то трендовым. Представители этих наций выбраны рандомно, и на месте объектов для не любви теоретически может быть кто угодно.
Обычно сложные отношения в политической плоскости влияют на нелюбовь одного народа к другому в первую очередь. К примеру, какой-нибудь вопиющий случай с акцентом в происхождении основных участников в потенциале способен стать триггером. Хотя в данном случае этот нюанс не лидирует и воспринимать информацию в фокусе принадлежности к нации точно не стоит.
Если гражданка из Беларуси подверглась насилию в Польше, это не повод возненавидеть, к примеру, поляков, это повод задуматься о безучастии со стороны возможных свидетелей. К сожалению, в приведенном случае белоруска скончалась в больнице. Однако сама проблематика эпизода кроется глубже вопроса о принадлежности фигурантов к конкретной нации. А событие прежде всего поднимает иную тематику.
Алена Дзиодзина:
Вне этого случая адекватные жители Польши наверняка знают, что убивать и насиловать плохо. И никто бы из них, скорее всего, не встал на защиту преступника. Но как и в любом социальном обществе, там точно так же среди нормальных живут нездоровые. А на чужие призывы о помощи люди порой пробегают мимо.
Как видите, здесь принадлежность к нации остается не главным. Но до тех пор, пока в социальном обществе на нем не стоит характерных клише. Когда, например, бить своих – это все еще плохо, а не своих почему бы и нет...
Десакрализация человеческой жизни по паспорту – это давно проблемный феномен по миру. Увы, но по ходу различных межгосударственнных баталий на социальном уровне тоже нередко зарождается ненависть. И ценность жизни каких-то иных людей подвергают сомнению. Например, якобы очень плохих поляков, белорусов, украинцев или русских. Проблема в том, что их жизнь как бы кажется менее ценной, что психологически разрешает проявлять к ним жестокость.
Крайняя форма подобных явлений носит название геноцид, что в традициях наших ценностей является осуждаемым и неприемлемым руководством к поступкам. И никто из адекватных белорусов его проявлений у нас в стране, предполагаю, не хочет. Но обычно противодействие этим тенденциям начинается с личности. На каком бы языке нас другой человек ни просил о помощи, если можно помочь – помоги.
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