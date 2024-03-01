Психолог назвала одну из самых важных вещей в работе депутата

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Одна из возможных проблем человека в должности – это страх обычных людей, за которых он, садясь в свое кресло, берет ответственность. Закономерное поведение тех, кто охвачен страхом, – нападать, замереть или начать избегать. Однако противоречие личного с должностью в том, что труд эффективного управленца предполагает контакт с людьми.

Если мы говорим о главе государства, то в определенной степени он в ответе за граждан. Если речь идет о госслужащем, фокус его обязательств поменьше. Однако близость к народу должна быть на уровне. Иначе как тот сумеет понять, что людей беспокоит и поможет решить актуальные трудности? Стратегия избегания будет здесь деструктивным путем.

Быть лидером коллектива – это не просто изобразить активность и номинально отчитаться за свое присутствие в должности. Быть представителем вертикали власти – это прежде всего служение, где основной слоган для руководства – работать на благо людям. И другой мотивации со стороны депутатов и всех возможных начальников и чиновников ни белорусским людям, ни главе государства не нужно.

Алена Дзиодзина:

Напомню, что сам Президент во время рабочих визитов на всевозможные предприятия тоже предпочитает не только контакт с руководством, но обычно выходит на диалог с коллективами. Ведь порой по бумагам-то все нормально, но без общения с теми людьми, кто там работает, понимание о делах предприятия могло бы остаться неполным. А так формат президентских поездок раскрывает возможность вникнуть, что нуждается в доработке и какие задачи стоит еще сформулировать. И для себя, и, если нужно, для руководства.

По сути, подобный подход – ценный вклад, что ложится в основу стабильности. Ведь свое производство – это опоры. И опоры сформируются крепкими, если у самых обычных людей есть условия.

Совсем недавно у нас завершились выборы депутатов, где при посещении избирательного участка Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси «Президент – это не царь, это не Бог, а тяжелая работа». И в нынешней ситуации взвалить на себя этот груз за страну решится не каждый. В завершении данной мысли наш Президент уточнил, что его тезис точно так же касается тех, кто идет в парламент. Что, проще говоря, означает ответственность за людей и необходимость прямого общения с ними.