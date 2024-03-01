Психолог назвала одну из самых важных вещей в работе депутата

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Одна из возможных проблем человека в должности – это страх обычных людей, за которых он, садясь в свое кресло, берет ответственность. Закономерное поведение тех, кто охвачен страхом, – нападать, замереть или начать избегать. Однако противоречие личного с должностью в том, что труд эффективного управленца предполагает контакт с людьми.
Если мы говорим о главе государства, то в определенной степени он в ответе за граждан. Если речь идет о госслужащем, фокус его обязательств поменьше. Однако близость к народу должна быть на уровне. Иначе как тот сумеет понять, что людей беспокоит и поможет решить актуальные трудности? Стратегия избегания будет здесь деструктивным путем.
Быть лидером коллектива – это не просто изобразить активность и номинально отчитаться за свое присутствие в должности. Быть представителем вертикали власти – это прежде всего служение, где основной слоган для руководства – работать на благо людям. И другой мотивации со стороны депутатов и всех возможных начальников и чиновников ни белорусским людям, ни главе государства не нужно.
Алена Дзиодзина:
Напомню, что сам Президент во время рабочих визитов на всевозможные предприятия тоже предпочитает не только контакт с руководством, но обычно выходит на диалог с коллективами. Ведь порой по бумагам-то все нормально, но без общения с теми людьми, кто там работает, понимание о делах предприятия могло бы остаться неполным. А так формат президентских поездок раскрывает возможность вникнуть, что нуждается в доработке и какие задачи стоит еще сформулировать. И для себя, и, если нужно, для руководства.
По сути, подобный подход – ценный вклад, что ложится в основу стабильности. Ведь свое производство – это опоры. И опоры сформируются крепкими, если у самых обычных людей есть условия.
Совсем недавно у нас завершились выборы депутатов, где при посещении избирательного участка Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси «Президент – это не царь, это не Бог, а тяжелая работа». И в нынешней ситуации взвалить на себя этот груз за страну решится не каждый. В завершении данной мысли наш Президент уточнил, что его тезис точно так же касается тех, кто идет в парламент. Что, проще говоря, означает ответственность за людей и необходимость прямого общения с ними.
Алена Дзиодзина:
И если вспомнить, какой была подготовка к выборам, то в качестве ценного опыта для кандидатов и их представителей был интенсивный контакт с населением. Ведь, по сути, те диалоговые площадки и встречи с составом трудовых коллективов уже погружали возможных представителей власти в формат той самой депутатской работы. Минуя все стратегии избегания и деструктивные страхи общения. Поскольку данный процесс по ходу предвыборной предполагал необходимость лично вникать, что волнует людей в Беларуси. Так представители будущей вертикали власти включались в контакт с людьми, без чего и сидеть в депутатах бессмысленно.
Читайте также:
Как провокаторы пытались раскачать ситуацию в единый день голосования? Ответила Алена Дзиодзина
Желают влиять на результат – Дзиодзина рассказала, как действуют провокаторы во время выборов
«Президент вправе спрашивать и, если нужно, требовать». Алена Дзиодзина об эффективности власти