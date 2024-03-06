В МИД подвели итоги внешнеполитической деятельности

Беларусь определила свое место в новом миропорядке, установила контуры и направления собственного развития. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник во время итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростых геополитических условиях наша страна выстроила эффективную систему защиты и укрепления национальных позиций. Динамично развиваются взаимовыгодные отношения с проверенными и новыми партнерами. Торгуем более чем с двумя сотнями стран и территорий. Основным стратегическим партнером по-прежнему остается Россия. В полном объеме выполнены 28 союзных программ. Существенно укрепилось сотрудничество и со странами дальней дуги. На завершающей стадии вступление Беларуси в ШОС рассматривается вопрос присоединения и к БРИКС.

Однако на западном направлении в 2023 году ситуация продолжила ухудшаться. Власти ЕС пытаются спровоцировать глубокий социально-экономический кризис в нашей стране с дальнейшими политическими последствиями. Их действия доходят до нелегитимной транспортной и финансовой блокады. Однако без ответа подобные недружественные шаги не останутся. Беларусь намерена добиться возобновления свободного движения жизненно важных товаров, прежде всего гуманитарных.

В то же время наши дипломаты продолжат доносить до западных государств правдивую информацию о внутриполитических процессах в стране. Это важно с точки зрения цепочки электоральных кампаний, которые определяют курс Беларуси на будущее.