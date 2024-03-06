Трое суток в тяжёлом состоянии со стрелком не могли выбраться из-под танка. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Автобиографию своего деда Шабельника Ивана Яковлевича, участника Великой Отечественной Войны, которая была написана им же за полгода до смерти, нам прислала его внучка Ольга Шабельник.

Я, Шабельник Иван Яковлевич, родился в крестьянской семье 23 июня 1922 г. в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области. Образование 9 классов. В мае 1940 г. был зачислен курсантом Киевской учебной эскадрильи. В декабре 1940 г. после успешного окончания курсов был назначен пилотом.

Война застала меня пилотом, и в августе 1941 г. для повышения мастерства меня направили в Сталинградскую авиашколу. В марте 1942 г. авиашколу расформировали и меня направляют в 29-й учебный танковый полк. В августе 1942 г. я получил специальность механика-водителя танка и был направлен в действующий 253 танковый полк. В этом полку принял боевое крещение. Поздней осенью 1942 г. в боях за Сталинград был ранен в область таза.