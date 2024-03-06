Трое суток в тяжёлом состоянии со стрелком не могли выбраться из-под танка. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.
Автобиографию своего деда Шабельника Ивана Яковлевича, участника Великой Отечественной Войны, которая была написана им же за полгода до смерти, нам прислала его внучка Ольга Шабельник.
Я, Шабельник Иван Яковлевич, родился в крестьянской семье 23 июня 1922 г. в селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области. Образование 9 классов. В мае 1940 г. был зачислен курсантом Киевской учебной эскадрильи. В декабре 1940 г. после успешного окончания курсов был назначен пилотом.
Война застала меня пилотом, и в августе 1941 г. для повышения мастерства меня направили в Сталинградскую авиашколу. В марте 1942 г. авиашколу расформировали и меня направляют в 29-й учебный танковый полк. В августе 1942 г. я получил специальность механика-водителя танка и был направлен в действующий 253 танковый полк. В этом полку принял боевое крещение. Поздней осенью 1942 г. в боях за Сталинград был ранен в область таза.
Фото предоставлено Ольгой Шабельник
После лечения меня отправляют в г. Ульяновск в 26-й учебный танковый полк преподавателем. После завершения курса обучения я со своими курсантами был направлен в г. Нижний Тагил для получения новых танков. Получив технику, нас направляют под г. Орел в 253-й танковый полк. После прибытия часть танков, в том числе и мой, отправили в г. Тулу. После формирования мы участвовали в освобождении г. Орла. 13 августа 1943 г. при освобождении опорного пункта Опальково я был тяжело ранен и контужен. Трое суток в тяжелом состоянии, вдвоем со стрелком не могли выбраться из-под танка. Только после атаки пехоты нас обнаружили и отправили в госпиталь г. Тулы. После лечения я опять вернулся в свой 253-й танковый полк и продолжал воевать.
Принимал участие в освобождении Гомеля. При освобождении г. Гомеля погиб наш командир. Он захоронен на пл. Труда у Вечного огня. После освобождения Гомеля принимал участие в освобождении Бобруйска, Вильнюса, Каунаса, Черняховска и Кенигсберга. День Победы 9 Мая встретил в Черняховске, в котором прослужил до декабря 1946 г. После увольнения в запас приехал в Гомель и с 1947 по 1949 гг. работал в лагере для военнопленных. После ликвидации лагеря военнопленных, т.е. с 1949 по 1970 гг. работал в дорожном отделе милиции МВД БССР на Белорусской железной дороге.
За период с 1941 по 1945 гг. был награжден медалями:
«За отвагу»;
«За боевые заслуги»;
«За оборону Сталинграда»;
«За взятие Кенигсберга»;
«За победу над Германией»;
За период 1949-1970 гг. награжден медалями:
«За боевые заслуги»;
«Отличник милиции»;
«За безупречную службу II степени»;
«За безупречную службу I степени»;
орденом Отечественной войны I степени.
Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе.
1.06.99 г. Шабельник И.Я.
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