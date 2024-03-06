Перспективы развития молодёжной политики Союзного государства обсудили в Сочи

Туристические слеты, обмен студентами, сотрудничество в сфере науки. На одной из площадок Всемирного фестиваля молодежи обсудили перспективы развития молодежной политики Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча стала одной из ключевых в рамках масштабного форума. В зале молодые парламентарии, ученые, представители ключевых общественных объединений Беларуси и России. Каждый из них смог предложить конкретные проекты и инициативы, которые смогут сделать Союзное государство комфортной средой для разностороннего развития молодежи.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Это уже будет конкретно то, что интересует, и то, на чем хотела бы молодежь заострить свое внимание. Потому что зачастую то, что видят чиновники в министерствах и госорганах управления, федеральных органах Российской Федерации, не в полном объеме соответствует представлениям, чаяниям, желаниям наших молодых людей. Поэтому сегодня как раз таки задача – спросить у них.

Григорий Петушков, председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России»:

Мне бы хотелось, чтобы каждый белорусский молодой гражданин бывал в России хотя бы раз в год. Неважно, по делам, с туризмом, к родственникам, но бывал. И то же самое, чтобы ребята из России бывали в Беларуси. Потому что невозможно любить и понимать Союзное государство, если нет этого движения.