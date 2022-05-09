«Чтобы подрастающее поколение было самым красивым и счастливым». Вот что желает ветеран молодёжи

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

У времени есть своя память – это история. И спустя года майский день 1945 года мы с каждым разом вспоминаем все с большим и большим восхищением. Наши герои ценой собственных жизней боролись за то, чтобы страшные события истории не повторились больше никогда.

Но время и происходящее наглядно показывают: мир настолько хрупок, что волей-неволей прокручиваешь в голове самые разные мысли. И, скорее всего, каждый из нас не раз задавался вопросом: ну что мы можем сделать? Да много чего, и об этом можно долго говорить. Но главное – помнить: мы не вправе предать настоящих победителей, тех, которые, к счастью, с нами, и тех, которые уже смотрят на нас сверху.